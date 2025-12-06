Aumenta la ansiedad por el Obamacare entre los republicanos de la Cámara de Representantes

La frustración está en aumento entre los republicanos más moderados de la Cámara de Representantes mientras que varios planes de salud en competencia parecen no seguir adelante, y falta menos de 10 días hábiles para que millones de estadounidenses observen como incrementan sus primas de seguro de salud.

Un pequeño grupo de centristas republicanos están suplicando a los líderes de su partido que amplíen los créditos fiscales de Obamacare, que expiran a finales de este 2025.

No obstante, se han topado con la evidente oposición del presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano por Louisiana, quien se ha mostrado reacio a la idea, un grupo más extenso de conservadores de la conferencia, que batallan abiertamente para que eliminen los subsidios.

La resistencia desde arriba ha causado advertencias de una cantidad en ascenso de moderados republicanos de que su estrecha mayoría se perderá en los comicios de medio periodo de 202 a menos que los líderes del Partido Republicano se tapen la nariz y extiendan los pagos mejorados para evitar una espiral de costos de desembolso personal para más de 20 millones de ciudadanos estadounidenses.

“Es simplemente malo entrar en una elección intermedia tan reñida… y perjudicar, ya saben, a unos 20 millones de personas en el país”, manifestó el representante, Jeff Van Drew, republicano por New Jersey.

“Hacer esto es una bufonada”, agregó Van Drew, haciendo referencia a la inacción de su bancada. “Quiero ser mayoría el año que viene, y esto lo dificulta aún más debido a la cercanía de los distritos”.

Hay varias ideas rivales circulando entre los republicanos, pero no hay consenso sobre qué plan apoyar.

Algunos planes extenderían los subsidios por dos años, otros por uno. Casi todos incluyen nuevas restricciones, aunque difieren en algunos detalles. Y ninguno aborda el tema del aborto, lo cual constituye un obstáculo importante para cualquier acuerdo.

La representante republicana por Virginia, Jen Kiggans, presentó una extensión de un año y otra de dos años, informó The Hill.

Dos legisladores republicanos -Don Bacon por Nebraska y Jeff Hurd por Colorado- han defendido el plan bienal. Y el representante republicano por Pensilvania, Brian Fitzpatrick, se apresura a finalizar una propuesta independiente para el mismo período.

Pero ninguno de los nombrados ha conseguido el compromiso de los líderes del Partido Republicano de llevar a votación el proyecto de ley, lo cual es un error a ojos de los legisladores moderados.

“Los detalles de cada plan individual no son tan importantes como el deseo de implementarlo”, apuntó Van Drew. “Odio el Obamacare… Está mal, es malo, es corrupto. Sin embargo, a corto plazo: arréglenlo de inmediato, lo más rápido posible. Solo tenemos unas pocas semanas”.

Asimismo, la Casa Blanca presentó su propio plan para extender temporalmente los subsidios por dos años, acompañado de reformas parecidas a las incluidas en las diferentes propuestas de la Cámara. No obstante, el marco filtrado fue rápidamente retirado después de fuertes críticas internas dentro del Partido Republicano.

“No me convence la extensión de tres años sin visa. Está muerta al llegar”, expresó Bacon. “La mayoría queremos una extensión de uno o dos años con algunas modificaciones en los ingresos y en varios otros aspectos”.

El plan demócrata del Senado “no reconoce la falla en la estructura de los créditos fiscales”, señaló Fitzpatrick. “Hay que centrarse en las personas de ingresos bajos y medios. La estructura actual es que se pueden ganar $600,000 dólares al año y recibir subsidios. Tenemos que centrarnos en las personas que realmente los necesitan”.

Añadió que su nueva propuesta tiene más posibilidades porque ya cuenta con el respaldo bipartidista.

“Cuenta con la participación de la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, de ambos partidos. Así que será el mejor resultado que podamos lograr”, aseguró Fitzpatrick.

Como último recurso, el representante republicano por Pensilvania está dispuesto a presentar una solicitud de aprobación de la gestión (que puede forzar una votación sobre cualquier proyecto de ley si 218 de la Cámara firman) si Johnson no somete la legislación a votación.

Llegar a un acuerdo en la Cámara de Representantes y el Senado en un campo minado político. Para los centristas, no es por falta de esfuerzo, aunque algunos admiten que tener tantas ideas contrapuestas solo lo dificulta.

Bacon, quien se jubilará después del año que viene, dijo que ha copatrocinado proyectos de ley separados, todos ligeramente diferentes, en un esfuerzo por hallar un terreno común.

Una prórroga temporal “no resuelve el problema; es invertir más dinero. Pero necesitamos hacer algo temporal, solo para poder encontrar algo mejor”.

En este sentido, Bacon reconoció las objeciones conservadoras a hacer cualquier cosa para ayudar a Obamacare, pero dijo que esa no es una alternativa viable para la mayoría de los miembros.

“Si vives en un distrito R+20 o R+30, puedes hacerlo. Pero me inclino por quienes pagan primas”, indicó Bacon.

