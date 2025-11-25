Plan de Trump para subsidios a Obamacare suspendida tras oposición de los republicanos

El presidente Donald Trump todavía no ha presentado su nuevo plan de salud y ya muchos del Partido Republicano se oponen.

La administración republicana retrasó su propuesta para evitar un incremento en las primas de la Ley de Atención Médica Asequible, mientras aliados y legisladores republicanos reaccionaron duramente, indicaron dos personas cercanas al tema.

El lanzamiento previsto causó abatimiento en el Capitolio, donde muchos republicanos aseguraron haberse enterado luego de filtrarse los detalles a los medios de comunicación. La propuesta provocó fuertes críticas por parte de los conservadores, quienes la reprocharon duramente por incluir una extensión de subsidios clave mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) que vencerán el 31 de diciembre de este año.

“Esto significa que los republicanos ampliarán el Obamacare”, señaló, Michael Cannon, director de estudios de políticas sanitarias del Instituto Cato, de tendencia libertaria. “Es realmente desalentador”.

La reacción inmediata en el marco de la administración pone ahora nuevas dudas sobre la capacidad del Partido Republicano para unirse alrededor de un plan para abordar los costos de la atención médica, pese a la repetida promesa de Trump de ofrecer una mejor opción al ACA.

Y destaca las pocas probabilidades que enfrenta el Congreso para llegar a un acuerdo bipartidista que pueda evitar el apremiante aumento de los costos de salud para los consumidores.

Los republicanos en el Senado habían acordado celebrar una votación a mediados de diciembre sobre el destino de los subsidios mejorados de ACA como partee de un acuerdo de financiación gubernamental. No obstante, para cuando los senadores vuelvan del receso de Acción de Gracias, la fecha límite estará a pocos días, informó CNN.

Más de 22 millones de estadounidenses se benefician de los subsidios mejorados de la ACA, muchos de los cuales enfrentarían grandes aumentos en las primas si se permite que los créditos fiscales pierdan vigor a finales de 2025. La amenaza ha puesto el tema en el primer plano tanto para los demócratas como para los republicanos, de cara a las elecciones de medio periodo que, de acuerdo con los dos partidos, estarán impulsadas por la creciente incertidumbre de los electores por el alto costo de la vida en el país.

“La Casa Blanca entiende que tiene que hacer algo al respecto, por muy malo que sea Obamacare”, expresó un asesor de la Casa Blanca. “Esto alimenta todo el problema de la asequibilidad”.

El paquete tentativo desarrollado por el actual gobierno en las últimas semanas buscó equilibrar una extensión temporal de los subsidios del ACA con varias reformas conservadoras, según distintos detalles que se hablaron entre asistentes y aliados los últimos días.

Se tiene previsto seguir con los subsidios mejorados por dos años, pero con nuevas restricciones destinadas a limitar su alcance, incluido un nuevo límite de ingresos y un requisito de que todas las personas inscritas hagan un pago mínimo de la prima mensual.

Asimismo, la proposición tenía como meta incentivar a los afiliados a elegir planes ACA de un nivel inferior al permitirles redirigir parte de la ayuda federal a una cuenta de ahorros para la salud, cumpliendo la demanda de Trump de que se ofrezca más dinero directamente a las personas en vez de canalizarlo por medio de empresas de seguros.

Además, se planearon una serie de otras prioridades conservadoras, como extender la disponibilidad de planes fuera de los intercambios de la ACA e imponer nuevas restricciones al uso de fondos federales para la atención de afirmación de género o atención médica para inmigrantes irregulares.

Republicanos se enteran por redes sociales

No obstante, esas precisiones iniciales cayeron rápidamente en un saco roto ante la mayoría de la conferencia republicana en el Capitolio, sorprendiendo a los legisladores de base que no sabían que el gobierno de Trump había desarrollado su propia propuesta, al mismo tiempo que irritaba a otros por su respaldo a un elemento clave del ACA.

Varios republicanos declararon que supieron del marco por medio de las redes sociales. En la Cámara de Representantes, donde Obamacare sigue siendo un lema político tóxico, se observó con gran escepticismo, y muchas precisiones clave quedaron sin respuestas.

Hay muy pocas expectativas de que cualquier propuesta con dos años más de subsidios, incluso con un límite de ingresos más estrictos y otras reformas, pueda ser aceptada por los republicanos en la Cámara. De hecho, varios otros planes de costos de atención médica que están desarrollando los legisladores de la Cámara no incluye ninguna ampliación de los subsidios en cuestión.

En este sentido, algunos conservadores vieron el marco como un giro repentino respecto a los principios de la Casa Blanca liderada por Trump que había telegrafiado apenas unos días antes, cuando el mandatario republicano insinuó que cualquier financiación fuera directamente a los estadounidenses que compraran cobertura.

“No es muy trumpiano”, apuntó un exalto funcionario de la administración sobre el plan.

Un funcionario de la casa presidencial cuestionó que el gobierno hubiera terminado su plan de salud, alertando que “hasta que el presidente Trump haga un anuncio, cualquier información sobre las posturas de la administración en materia de salud es mera especulación”. Además, indicó que la Casa Blanca nunca había programado oficialmente ningún anuncio, aunque personas cercanas al tema afirmaron que sus asesores habían notificado con anterioridad a algunos legisladores clave sobre sus planes para una implementación inminente.

