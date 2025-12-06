Nueva York: pronóstico del tiempo para este sábado 6 de diciembre

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir este sábado en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las próximas horas apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 41 grados Fahrenheit (5ºC) de máxima y los 34 grados Fahrenheit (1ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 41ºF (5ºC) de máxima y 41ºF (5ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Perfectamente, ésta puede ser tu siguiente pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 3% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 26% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 4.35 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:05 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:28 h. En total, tendremos 9 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá más nubes que claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 28 y los 41 grados Fahrenheit (-2 y 5ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 6% por la mañana, 22% por la tarde y 6% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.