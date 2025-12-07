Disfrute de unas verdaderas “VaCay” en las Islas Caimán 

Si sus vacaciones suelen dejarlo más cansado que cuando salió, no está solo. Datos recientes indican que 4 de cada 10 viajeros estadounidenses regresan a casa necesitando “vacaciones de sus vacaciones”. Por tanto, escoger el lugar a visitar resulta muy importante si de obtener un verdadero descanso se trata, y es allí cuando las Islas Caimán se convierten en una muy buena opción.

Este destino, territorio británico de ultramar ubicado al noroeste en el mar Caribe, reúne tres islas: Grand Cayman, la más grande y cosmopolita; Cayman Brac, tranquila y llena de naturaleza, y Little Cayman, la más remota y discreta, e invita a dejar atrás las prisas de la vida diaria con su nueva campaña global “Welcome to vaCay”, un concepto que ofrece el vacacionar sin listas de pendientes, sin alarmas y sin itinerarios agobiantes.

“Los viajeros quieren algo distinto, y eso es exactamente lo que las Islas Caimán ofrecen. ‘Welcome to vaCay’ es nuestra manera de invitar al mundo a experimentar nuestro destino de tres islas, donde las vacaciones son como deben ser y siempre fueron pensadas: sin estrés, rejuvenecedoras y con un lujo sin esfuerzo”, señala Rosa Harris, Directora de Turismo de las Islas Caimán.

Grand Cayman: playas y gastronomía

Grand Cayman combina playas paradisíacas, resorts de lujo y gastronomía de alto nivel. Aquí, el ritmo es relajado y todo está pensado para que el visitante disfrute sin prisa. La famosa Seven Mile Beach ofrece arenas coralinas y aguas turquesas, mientras que Stingray City permite nadar con mantarrayas en un entorno natural único. Para quienes buscan cultura, la capital George Town ofrece museos, tiendas y la posibilidad de conocer la historia local.

Stingray City ofrece la experiencia de nadar con mantarrayas./Foto: Cayman Islands Department of Tourism

La oferta gastronómica es un punto fuerte de esta isla, con una gran variedad de restaurantes que se adaptan a todos los gustos y presupuestos. Por ejemplo, el restaurante Cayman Cabana (https://www.caymancabanarestaurant.com/), según Luigi Moxam, su fundador, celebra el patrimonio cultural con ingredientes locales y platos tradicionales, combinados con creatividad y frescura.

“Tratamos de resaltar la diferencia entre lo local y lo tradicional. Llevamos aquí unos 14 años y trabajamos estrechamente con agricultores locales, obteniendo ingredientes frescos. Nuestro menú es estacional y nos enfocamos en platos tradicionales como el estofado de caracol al estilo caimanense, pero también nos gusta ser creativos con los ingredientes locales. Es un reto, pero vale la pena para mantener todo auténtico”, señala Moxam.

Luigi Moxam, dueño del restaurante Cayman Cabana, celebra el patrimonio cultural de la isla con platillos locales./Foto: Impremedia

Para una experiencia más gourmet, en el restaurante Avecita (https://www.averestaurant.com/), el chef Alberto Ramírez sorprende con menús de fusión que combinan sabores de diferentes partes del mundo.

“Soy un chef muy creativo y me gusta trabajar con una combinación de ingredientes y culturas. El cliente va degustando cada plato, mientras le vamos explicando paso a paso el proceso. Cada menú es creativo, a veces temático. Somos una fusión de todo”, dice el chef mexicano sobre la experiencia de su menú de degustación.

El menú de degustación del restaurante Avecita es una experiencia única./Foto: Impremedia

Y si se quiere estar muy cerca del mar, dos buenas opciones son el Bonny Moon Beach Club (https://www.bonnymoon.ky/) ubicado directamente sobre Seven Mile Beach, que combina la vibra relajada de un beach club con la sofisticación de un restaurante moderno: puedes llegar descalzo tras la playa, empezar el día con café junto al mar o disfrutar de un almuerzo informal frente al agua, y regresar por la noche para una cena de cocina caribeña casual, platos al horno de leña ?como pescados locales, crustáceos o pizzas estilo beach?bar? y cocteles artesanales.

Mientras que Bàcaro (https://bacaro.ky/) ofrece una experiencia distinta: es un restaurante de tapas italianas auténticas, con un menú de cicchetti, “small plates” y platos para compartir, pensados para saborear con calma. Situado frente al canal en el Yacht Club, su ambientación abierta y su terraza con vista a los veleros resultan ideales para una cena relajada, acompañada de vinos o cócteles, en un entorno elegante y tranquilo.

En cuanto a estadía, si se quiere vivir la experiencia del hotel tradicional, el Grand Cayman Marriott Resort (https://www.marriott.com/) combina lujo moderno con la icónica belleza de la Seven Mile Beach, ofreciendo elegantes habitaciones, piscinas frente al océano, restaurantes de alta cocina y actividades para toda la familia, ideal para quienes buscan confort y entretenimiento en un solo lugar. Por su parte, Botanica Luxury Cottages (https://botanica-cayman.com/) se distingue por su enfoque boutique y su conexión con la naturaleza, brindando un ambiente más íntimo y tranquilo, con espacios cuidadosamente diseñados para el descanso en cabañas privadas totalmente equipadas.

Las cabañas de Botanica son ideales para una estadía más íntima./Foto: Botanica

Cayman Brac y Little Cayman: naturaleza y tranquilidad

Cayman Brac es el verdadero sinónimo de paz y tranquilidad. Con su famoso acantilado The Bluff, ofrece senderos con vistas espectaculares y oportunidades únicas para la contemplación. La isla también es ideal para el buceo y snorkel, con arrecifes vírgenes y naufragios accesibles para exploradores de todos los niveles.

Cayman Brac es conocida por sus impresionantes acantilados./Cayman Islands Department of Tourism

Para el alojamiento, una de sus mejores opciones es el hotel Le Soleil d’Or (https://www.lesoleildor.com/, el cual ofrece una experiencia de alojamiento íntima y acogedora, con villas privadas ideales para quienes buscan desconexión y contacto con la naturaleza.

El hotel Le Soleil d’Or ofrece una experiencia de alojamiento íntima y acogedora./Foto: Le Soleil d’Or

Este encantador hotel combina comodidad y servicio personalizado, con habitaciones elegantes que brindan vistas espectaculares a los acantilados de la isla. Sus huéspedes pueden disfrutar de la serenidad del entorno, explorar senderos naturales, practicar buceo o simplemente relajarse en sus espacios al aire libre, como el LSDO Beach Club, mientras descubren la autenticidad y el encanto de Cayman Brac.

Aquí, las actividades de bienestar toman protagonismo. Ángel Robledo, de Rock Iguana LTD (https://climb.ky/), propone clases de yoga, pintura y filosofía del yoga en un espacio donde los visitantes se sienten en casa, cuidando cuerpo, mente y espíritu.

“Este es un lugar donde comparto con personas que quieren sanar el cuerpo emocional, el cuerpo físico, el cuerpo mental. Y quiero que este sea un espacio de cuidado. Vienes aquí y te sientes en casa, no tu casa física o personal, sino tu hogar en el corazón. Quiero que todos los que entren en este lugar entren sintiéndose como yo me siento por dentro”, explica Robledo.

Y si de escaparse más aún se trata, Little Cayman Island es un paraíso escondido que destaca por sus playas vírgenes de arena blanca, aguas cristalinas y arrecifes de coral espectaculares, perfectos para el buceo y el snorkel. Su ambiente relajado y auténtico permite a los visitantes disfrutar de la vida silvestre local, paseos en kayak, caminatas por senderos naturales y momentos de absoluta serenidad.

Así que prepárese para olvidarse del reloj y sumergirse en la vida de un isleño, porque unas verdaderas vacaciones ya no se buscan… se encuentran en vaCay.

Foto: Cayman Islands Department of Tourism

