Greene: Los republicanos en el Congreso se burlaban de Trump en privado

Los republicanos del Congreso que hoy respaldan al presidente Donald Trump para las elecciones de 2024 pasaron meses ridiculizándolo en privado antes de su victoria en las primarias, según relató el domingo la representante saliente Marjorie Taylor Greene durante una entrevista en 60 Minutes de CBS.

Greene, que dejará el Congreso en enero, dijo a la periodista Lesley Stahl que varios miembros de su partido se burlaban tanto de Trump como de ella misma por defenderlo desde el inicio.

“Vi a muchos de mis colegas pasar de burlarse de él, burlarse de cómo habla, burlarse de mí constantemente por apoyarlo, a cuando ganó las primarias en 2024, todos comenzaron —disculpa mi lenguaje, Lesley— a besarlo”, declaró.

La congresista de Georgia afirmó que, tras asegurarse la nominación, esos legisladores adoptaron sin reservas el mensaje de campaña del ahora presidente. Según su testimonio, “decidieron ponerse una gorra de MAGA por primera vez”, un gesto que, para ella, reflejó un viraje calculado más que una convicción ideológica.

Aunque Greene fue una de las defensoras más férreas de Trump durante años, la relación entre ambos se fracturó de manera pública. El presidente la ha calificado como “traidora” y ha intensificado sus ataques contra ella en redes sociales, un escenario que —según aseguró— desencadenó una avalancha de amenazas y hostigamiento.

“Después de que el presidente Trump me llamara traidora, recibí una amenaza con una bomba casera en mi casa. Y luego recibí varias amenazas de muerte directas contra mi hijo”, dijo Greene, quien responsabilizó directamente a Trump por “incitar” esos ataques.

Añadió que incluso envió las amenazas al vicepresidente: “Se lo dije a JD Vance. Se lo dije a todos”. Aseguró haber recibido una respuesta privada de Trump que describió como “extremadamente cruel”, aunque no reveló cuál.

A lo largo de la entrevista, Greene también marcó distancia respecto al movimiento MAGA. Si bien adoptó sus postulados durante años, ahora sostiene que su identidad política ya no está alineada con esa etiqueta.

Consultada sobre si aún formaba parte de MAGA, respondió: “Soy Estados Unidos primero”. Al ser presionada sobre si eso equivalía al lema trumpista, respondió: “MAGA es la frase del presidente Trump. Son sus políticas. Me considero ‘Estados Unidos Primero’”.

Caso Epstein

Otro de los detonantes de su ruptura fue el caso Epstein. Greene relató que Trump reaccionó con dureza cuando ella firmó una petición para que se hicieran públicos los archivos vinculados al caso.

“Creo firmemente que esas mujeres merecen todo lo que piden”, afirmó. Según su relato, Trump le reprochó que divulgar esos documentos podría “lastimar a la gente”.

Greene respondió que quienes ya habían sido heridas eran las víctimas: “Fueron violadas a los 14 años. Fueron violadas a los 16. Las vi temblando frente a la prensa”. Aseguró no saber a quién se refería Trump cuando dijo que “la gente saldrá perjudicada”.

La congresista mencionó además desacuerdos acumulados sobre política exterior, gasto militar y la orientación de la administración. Recordó que criticó públicamente al mandatario por, a su juicio, alejarse de las prioridades del movimiento que decía representar.

“Para un presidente que prioriza Estados Unidos, la prioridad debería haber sido la política nacional, y no lo fue”, señaló.

También lo acusó de adoptar decisiones que benefician a donantes influyentes, citando, entre otros puntos, su apoyo a un proyecto de criptomonedas, sus posiciones sobre Irán e Israel y su negativa a retirar vacunas contra la COVID-19, exigencia reiterada por sectores afines a Greene.

