Trump sobre renuncia de la republicana Marjorie Taylor Greene: “Se portó mal”

El presidente Donald Trump se sorprendió de mala manera sobre el anuncio de renuncia de la representante republicana Marjorie Taylor Greene diciendo: “Marjorie se volvió loca”.

Asimismo, en Truth Social arremetió contra la republicana por Georgia, refiriéndose a la alianza de Greene con el representante republicano por Kentucky, Tom Massie, quien patrocinó el proyecto de ley que exige la publicación de los archivos restringidos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia (DOJ).

Greene, quien había sido una aliada muy cercana a Trump por varios años, citó la reacción negativa del mandatario por su defensa del proyecto de ley en su declaración, notificando que su último día en la Cámara de Representantes será el 5 de enero de 2026.

“Marjorie ‘Traidora’ Brown, debido a la caída en picado de los números de las encuestas y al no querer enfrentarse a un rival en las primarias con un fuerte apoyo a Trump (¡donde no tendría ninguna posibilidad de ganar!), ha decidido renunciar”, escribió el líder de la Casa Blanca este sábado en la mañana en Truth Social.

Marjorie “Traitor” Brown, because of PLUMMETING Poll Numbers, and not wanting to face a Primary Challenger with a strong Trump Endorsement (where she would have no chance of winning!), has decided to call it “quits.” Her relationship with the WORST Republican Congressman in… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 22, 2025

“Su relación con el PEOR congresista republicano en décadas, Tom Massie de Kentucky, también conocido como Rand Paul Jr. porque vota contra el Partido Republicano (¡y contra leyes realmente buenas!), no la ayudó”, manifestó.

“Por alguna razón, principalmente porque me negué a devolverle su interminable bombardeo de llamadas telefónicas, Marjorie se volvió loca”, escribió el ejecutivo.

“Sin embargo, siempre apreciaré a Marjorie y le agradeceré por su servicio a nuestro país”, añadió.

Desde el principio, Trump se opuso hasta el último momento al proyecto de ley que ordenaba la publicación de los archivos Epstein. Esta misma semana, le dieron luz ver al proyecto de ley en la Cámara de Representantes con una votación casi unánime y por el Senado con unanimidad. Posteriormente, Trump la firmó y promulgó, informó CNBC.

La semana pasada, el mandatario republicano dijo que apoyaría a “la persona adecuada” si desafiaba a Greene en las primarias republicanas del año que viene por su escaño en representación del distrito 14 de Georgia.

Greene escribió lo siguiente en su declaración de renuncia: “Tengo demasiado respeto por mí misma y dignidad, amo demasiado a mi familia y no quiero que mi dulce distrito tenga que soportar una primaria dolorosa y odiosa en mi contra por parte del presidente por el que todos luchamos, solo para luchar y ganar mi elección mientras que los republicanos probablemente perderán las elecciones intermedias”.

“Y, a su vez, se espera que defienda al Presidente contra un juicio político después de que, con odio, gastara decenas de millones de dólares en mi contra e intentara destruirme”, manifestó Greene.

“Me niego a ser una ‘esposa maltratada’ esperando que todo desaparezca y mejore”.

“Defender a las mujeres estadounidenses que fueron violadas a los 14 años, traficadas y utilizadas por hombres ricos y poderosos, no debería provocar que se me llame traidora ni que reciba amenazas del Presidente de los Estados Unidos de América, por quien luché”, escribió Greene en su declaración de cuatro páginas.

My message to Georgia’s 14th district and America.

Thank you. pic.twitter.com/tSoHCeAjn1 — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) November 22, 2025

