Voces Latinas: Ayuda a la comunidad en Jackson Heights, Queens

Voces Latinas, una organización que fue fundada en 2003 y que forma parte de la Hispanic Federation, nació con la misión de reducir la tasa de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, y la violencia entre los inmigrantes por medio de su empoderamiento, educación y desarrollo de liderazgo. Hoy en día, la misión de esta organización comunitaria con sede en Jackson Heights, en Queens, sigue orientada a los inmigrantes, especialmente los recién llegados, pero es más amplia, ya que presta, entre otros, servicios de salud sexual; de ayuda con la obtención de atención de la salud física; de prevención de la violencia doméstica, y de capacitación laboral; así como evaluaciones del estado de salud mental y diversos servicios para todas las personas que se identifican como mujeres,

“Nuestros servicios de salud sexual”, explica Nathaly Rubio-Torio, Presidenta de la Junta de Directores de Voces Latinas, “no solo incluyen la prevención y la prueba del VIH sino también los exámenes de las enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, la gonorrea y la clamidia. Con respecto a la prueba del VIH, que es absolutamente confidencial, las personas obtienen los resultados de inmediato y, si lo necesitan, les aconsejamos cómo conectarse con varios servicios gratuitos”.

El Programa de violencia doméstica de Voces Latinas brinda apoyo a las sobrevivientes mediante servicios culturalmente sensibles que contemplan planes de seguridad personalizados que hacen posible que las afectadas manejen su situación de manera segura y efectiva.

“En nuestros talleres sobre violencia doméstica”, continúa Rubio-Torio, “cubrimos los principales temas relaciones con ese problema doloroso. Desde cómo empiezan las relaciones con violencia hasta las leyes, o qué es una orden de protección, cómo se solicita, cuáles son los diferentes tipos de esas órdenes y qué función cumple cada una”.

Otros aspectos de este importante programa abarcan la planificación de la seguridad de las mujeres afectadas; la conexión con refugios, y la evaluación de sus efectos nocivos, como la depresión, los traumas, el abuso de sustancias, la ansiedad y otras problemas de salud mental. Las participantes también pueden formar parte de grupos de apoyo emocional y recibir ayuda en materia de transporte.

Como muchas otras organizaciones de la Hispanic Federation, Voces Latinas ofrece educación, orientación e inscripción en, entre otros, los planes de salud del Mercado de Salud del Estado de Nueva York, popularmente conocido como ACA u Obamacare.

“Aparte de eso, otra ayuda muy importante que prestamos”, añade Rubio-Torio, “se refiere al Programa NYC Care, que brinda atención de la salud a las personas que no son elegibles para los seguros del Mercado de Salud. NYC Care no es un seguro, pero ayuda a cubrir los gastos médicos en los hospitales públicos de la ciudad”.

En una columna próxima les daré más información sobre otros valiosos servicios y programas de esta organización. Mientras tanto, las personas interesadas pueden visitar el sitio Web de Voces Latinas, o llamar al (718) 593-4528.

Pero si desean saber más sobre la Hispanic Federation y otras de nuestras agencias miembro, consulten nuestro sitio Web.

¡Celebren con nosotros el 35to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation



