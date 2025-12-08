Administración Trump lanza sitio para consultar arrestos de indocumentados acusados de delitos

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció este lunes el lanzamiento de una nueva página web diseñada para que el público consulte información sobre inmigrantes indocumentados presuntamente delincuentes que han sido arrestados en operaciones federales desde el inicio de la Administración Trump.

La plataforma, titulada “Lo peor de lo peor”, permite buscar perfiles de personas detenidas en los 50 estados por diversos delitos, informó el DHS en un comunicado.

Según la agencia, el sitio reúne datos de “cientos de miles” de inmigrantes indocumentados que han sido arrestados en el país y cuyos antecedentes incluyen, presuntamente, homicidio, asalto, violación, tráfico de drogas, abuso o crueldad hacia menores, agresión y robo a mano armada, entre otras acusaciones.

La herramienta ofrece filtros para revisar casos específicos y las comunidades donde ocurrieron los arrestos.

La página debutará con 10,000 arrestos registrados y, de acuerdo con la institución, se irá actualizando de forma continua.

La subsecretaria Tricia McLaughlin defendió la iniciativa al señalar que busca dar acceso directo a la información.

“Esta nueva página web ‘Lo Peor de lo Peor’ permite a todos los estadounidenses ver por sí mismos a los inmigrantes ilegales delincuentes que estamos arrestando, qué delitos cometieron y de qué comunidades los expulsamos. Se trata de transparencia y resultados”, afirmó McLaughlin en el comunicado.

Agregó que, en su opinión, parte de los medios “ocultan los hechos día tras día”, mientras los agentes del ICE “arriesgan sus vidas por el pueblo estadounidense”.

“Los peores de los peores”

El DHS aseguró que la plataforma se lanza en plena intensificación de su política de deportaciones, impulsada por la secretaria Kristi Noem, quien —según el comunicado— ha dado prioridad a retirar del país a quienes la agencia califica como “los peores de los peores”.

El anuncio coincide con tensiones persistentes entre el Gobierno Federal y estados catalogados como “santuario”, cuyos líderes —según el DHS— se niegan a colaborar con las órdenes de detención migratoria.

La agencia atribuyó esa falta de cooperación a los “engaños maliciosos” y la “retórica de odio” que, asegura, proviene de algunos medios de comunicación. También señaló que en los últimos meses se ha registrado un aumento de más del 1.150% en agresiones contra agentes y más incidentes de embestidas con vehículos en operativos de arresto.

Ejemplos de los casos

En el comunicado, el DHS mencionó varios de los inmigrantes indocumentados que aparecen en la página web.

Entre ellos figura Yehia Elham Badawi, un hombre de 48 años originario de Egipto, con un historial que supuestamente incluye robo, asalto agravado y delitos relacionados con un tiroteo de 1994 que dejó gravemente herido a un oficial de policía en Filadelfia.

Otro caso es el de Nicol Alexandra Contreras-Suarez, una mujer transgénero colombiana acusada en Nueva York de violación de una menor y acoso, además de Jimmy Harry Velásquez Gómez, hondureño deportado dos veces y condenado previamente por exposición indecente, quien ahora enfrenta acusaciones relacionadas con presunta crueldad hacia un menor y actos lascivos.

El DHS también incluyó a Mehran Makari Saheli, ciudadano iraní de 56 años condenado por posesión de un arma de fuego en Minneapolis, a quien la agencia vincula con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y con Hezbolá, según su comunicado.

La lista destaca igualmente el caso de Aldrin Guerrero-Muñoz, condenado a 32 años de prisión por el asesinato intencional de su hijo de 3 meses y por agredir a otro recluso en la prisión de Stillwater.

