Muere inmigrante guatemalteco bajo custodia de ICE por supuestas causas naturales

El inmigrante guatemalteco Francisco Gaspar Andrés, de 48 años, murió el 3 de diciembre mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, según informó la agencia en un comunicado.

El fallecimiento de Gaspar ocurrió a las 5:53 a. m. en los Hospitales Providence East, donde había sido tratado durante más de dos semanas por un cuadro médico que presuntamente incluyó insuficiencia hepática, renal e infección sistémica.

Gaspar Andrés había ingresado el 16 de noviembre al hospital desde el centro de detención Camp East Montana, en El Paso, donde esperaba la ejecución de una orden de deportación dictada el 14 de octubre.

De acuerdo con ICE, aunque aún se desconoce la causa exacta de la muerte, el personal médico determinó que obedecía a una “insuficiencia hepática y renal natural” y señaló que desde el inicio de la crisis “recibió atención constante y de alta calidad”.

Con el fallecimiento del guatemalteco, ya son más de 20 los muertos bajo custodia de ICE en lo que va de año, convirtiéndose en uno de los más mortales para la agencia en los que va de siglo.

Ingreso a EE.UU.

Según el comunicado, el hombre declaró a las autoridades de inmigración que había ingresado de forma indocumentada a Estados Unidos al cruzar a pie un punto no autorizado de la frontera con México.

El 1 de septiembre, agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida y de la oficina de ICE en Miami lo detuvieron durante una operación de control.

Posteriormente fue procesado en el Centro de Procesamiento Krome South, donde el 4 de septiembre fue hospitalizado por síntomas relacionados con abstinencia alcohólica, antes de recibir el alta tres días después.

El 19 de septiembre, Gaspar Andrés fue trasladado a la oficina de ERO El Paso. Durante su estadía en Camp East Montana recibió atención médica en reiteradas ocasiones, de acuerdo con la agencia.

Problemas de salud desde el principio

Según ICE, fue tratado el 23 de septiembre por reflujo ácido y dolores de cabeza; el 27 de septiembre, 2 y 9 de octubre por síntomas de alergia, acidez estomacal e indigestión; y nuevamente entre el 3 y el 13 de noviembre por mareos, síntomas gripales, sangrado de encías, dolor de garganta y dolores corporales.

En los días posteriores a la orden de deportación, su estado de salud empeoró. El comunicado precisa que el personal médico del centro registró fiebre, dolor corporal, tos con flema, ictericia, edema severo en la pierna izquierda e hipertensión.

Fue trasladado el 16 de noviembre a los Hospitales Providence por niveles peligrosamente bajos de sodio, y tres días después se le diagnosticó hiponatremia.

El deterioro continuó. Según ICE, el 19 de noviembre una resonancia magnética reveló pansinusitis y los médicos intentaron identificar el origen de la infección mientras Gaspar Andrés permanecía en condición séptica.

Fue intubado el 21 de noviembre y el 24 fue incluido en la lista de espera para un trasplante de hígado, además de recibir diálisis y cuidados paliativos. El 26 de noviembre recibió la visita de un sacerdote mientras continuaba la hemodiálisis.

El 1 de diciembre fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos por un episodio de hipotensión durante la diálisis. En los días siguientes su estado se agravó con insuficiencia renal y hemorragia interna.

Los médicos administraron oxígeno suplementario para su comodidad, hasta que fue declarado muerto el 3 de diciembre.

