Leyes vetadas por el Alcalde Adams para mejorar la equidad y la carga de vivienda ven la luz

En menos de tres semanas el actual Concejo Municipal terminará el periodo para el cual fue elegido, dándole la bienvenida a un nuevo liderazgo legislativo. Y antes de despedirse y cerrar labores, la cámara neoyorquina echó para atrás el veto que el alcalde saliente, Eric Adams, había puesto a un par de leyes que buscan luchar contra la inequidad y la carga en rentas.

Así lo celebraron legisladores municipales, luego de que el Concejo anunciara que las medidas que le devolvieron la luz a normativas aprobadas a favor de la equidad salarial, los pagos a organizaciones sin fines de lucro y la asistencia para los cupones de alquiler CityFHEPS. Una de las leyes le pone límite a las contribuciones de alquiler que tendrán que poner los hogares, que será del 30% de los ingresos mensuales.

“Estos proyectos de ley son sensatos para proteger a los neoyorquinos con ingresos más bajos de los aumentos de alquiler, promover la equidad salarial de género y racial, y mejorar el proceso de contratación de la Ciudad para eliminar los obstáculos para las organizaciones sin fines de lucro”, aseguró la Presidenta saliente del organismo legislativo de la Ciudad, Adrienne Adams. “Nunca debieron haber sido vetados, y el Concejo, una vez más, prioriza a los neoyorquinos al promulgarlos cuando el alcalde no lo hace”.

La concejal Tiffany Cabán, quien patrocinó el proyecto de ley para obligar a que compañías presentar informes anuales sobre los datos salariales, criticó los intentos del andatario saliente por ponerle frenos a normas a favor de la clase trabajadora.

“Me enorgullece unirme a mis colegas para anular su intento de impresionar a los multimillonarios que pronto necesitarán un trabajo”, dijo la política de Astoria, Queens. “Cuando sacamos a la luz la desigualdad, creamos las condiciones para acabar con ella”.

Sin embargo la concejal Gale Brewer mostró preocupación sobre el requisito de reportar salarios, y aunque dijo defender los datos, destacó que teme que pueda ser “una carga para algunos empleadores”

La concejal Crystal Hudson aplaudió la movida de sus colegas legisladores y dijo: “Nuestra responsabilidad no es proteger el legado de ningún alcalde, sino proteger a los neoyorquinos. Estos proyectos de ley se aprobaron con un apoyo abrumador porque abordan necesidades reales en todos los distritos representados en esta cámara”.

A pesar de la defensa de los concejales municipales, la administración Adams criticó la movida y recalcó que el paquete de nuevas leyes no solo implicará elevados sobrecostos a la Administración municipal sino que van más allá de la autoridad de la Ciudad.

“Estos cuatro proyectos de ley no son más que un intento del Concejo por socavar la autoridad de cualquier futuro alcalde, imponer a las empresas requisitos inaplicables e invadir la jurisdicción estatal en materia de servicios sociales”, dijo el primer vicealcalde Randy Mastro. “Al finalizar el año, esperamos que el Ayuntamiento colabore con nosotros en cambios significativos para hacer de la ciudad de Nueva York un lugar más seguro y asequible para vivir”.

El Concejo Municipal también aprobó otras piezas de ley para “mejorar aún más el proceso de pago de contratos de la Ciudad para organizaciones sin fines de lucro, exigiendo pagos trimestrales para los contratos de Servicios para Personas sin Hogar y la Oficina de Justicia Penal de la Alcaldía.

“Durante años, la Ciudad ha incumplido los pagos a las organizaciones sin fines de lucro con contratos municipales para que presten servicios de manera oportuna. Estos problemas a largo plazo han provocado interrupciones y reducciones de servicios, la acumulación de deudas entre organizaciones, el despido de personal e incluso el cierre de organizaciones con una larga trayectoria”, afirmó el organismo legislativo.