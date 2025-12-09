Cuauhtémoc Blanco agredió a portero de Chivas en partido de leyendas en Texas [VIDEO]

La imagen más violenta de Cuauhtémoc Blanco corre como la espuma en redes sociales. Durante un partido de leyendas entre Club América y Chivas del Guadalajara se pudo ver al ex mediocampista propinar un puñetazo en el rostro al portero Sergio Hernández.

La agresión se dio el pasado lunes durante el Clásico Nacional de Leyendas en McAllen, Texas. La grabación, que se hizo viral en las últimas horas, muestra al ahora diputado federal golpeando a Hernández luego de que este le propinara un leve empujón para defender el área y la visibilidad que estaba siendo bloqueada por Blanco.

El arquero cayó en el suelo visiblemente afectado por el puñetazo. Posteriormente, se puede ver a Blanco encararse con los jugadores de Chivas que se acercaron a defender a su compañero.

🔴 Sale a la luz video en el que Cuauhtémoc Blanco golpea a ex portero de Chivas en partido de leyendas



Cuauhtémoc Blanco protagonizó un nuevo altercado en pleno Clásico de Leyendas al golpear en la cara a Sergio Rodríguez, ex-portero de Chivas, tras una jugada polémica.



El… pic.twitter.com/QtsfjBUApO — Azucena Uresti (@azucenau) December 8, 2025

El encuentro, que contó con la presencia de figuras como Adolfo ‘Bofo’ Bautista, tuvo que ser detenido por varios minutos. Los ánimos se calmaron y Hernández pudo recuperarse de la agresión y continuar con el partido.

Blanco se acercó a disculparse con el portero de Chivas y le extendió ambas manos para ayudarlo a levantarse. El Clásico de Leyendas entre América y Chivas disputado en Texas terminó con victoria del ‘Rebaño Sagrado’ por marcador de 3-2.

No es la primera vez que Cuauhtémoc Blanco agrede a un jugador en un partido de leyendas. Ya ocurrió este año a finales de octubre. El exfutbolista, ahora dedicado a la política, golpeó a Alberto ‘Venado’ Medina en un Clásico de Leyendas en Tijuana.

Cuauhtémoc forjó una carrera en el fútbol marcada por episodios de violencia que contrastaban con su talento. Con el América acumuló expulsiones por entradas duras y constantes discusiones con árbitros.

Ya en la política, como diputado federal, ha estado envuelto en escándalos: enfrentamientos públicos con gobernadores, acusaciones de corrupción y ausencias reiteradas en el Congreso, factores que han deteriorado su imagen ante la opinión pública.



Sigue leyendo:

· Cuauhtémoc Blanco le pide a Chicharito Hernández que se retire

· Cuauhtémoc Blanco lanza dardo a Cruz Azul y augura su eliminación

· Tribunal mexicano estudia denuncia contra exfutbolista Cuauhtémoc Blanco