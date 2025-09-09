Cuauhtémoc Blanco le pide a Chicharito Hernández que se retire

El delantero mexicano y jugador de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Javier ‘Chicharito’ Hernández, ha estado inmerso en una serie de críticas por parte de las polémicas declaraciones que ha realizado a través de sus redes sociales y que se unen además a su bajo rendimiento dentro del terreno de juego en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX; situación que ha causado fuertes críticas en su contra.

La más reciente de estas críticas por parte de ídolos del balompié azteca fueron por parte del histórico atacante de las Águilas del Club América y político, Cuauhtémoc Blanco, quien no perdonó al icónico goleador de la selección mexicana.

Estas declaraciones las realizó Blanco durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde instó a Chicharito Hernández de anunciar formalmente su retiro de as canchas al no tener el nivel necesario para estar en la Primera División del torneo mexicano; asimismo le pidió que se aleje de todo para que la gente pueda olvidar las polémicas que han manchado su carrera estos últimos años.

“No me gusta el final. Yo digo que debería… como lo que hacemos en el barrio, aventar los zapatos a los cables y ahí dejarlos” afirmó Cuauhtémoc en sus palabras; al mismo tiempo en el que reconoció que retirarse del fútbol es una decisión difícil para cualquier jugador y entiende su deseo de seguir estando activo con Chivas.

Chivas planta postura tras declaraciones de Chicharito Hernández. Crédito: Cristian Hernandez | Imago7

“Yo creo que para todos es complicado retirarte, al final de cuentas, es lo que decimos, lo que extrañas es el vestidor, estar con tus cuates, anécdotas, bromas, pero llega un momento en que dices ‘ya estuvo, ya no me da’. Ahora los chavos son más rápidos, más entrenamientos, más preparación”, agregó el político mexicano.

El propio Cuauhtémoc Blanco resaltó que Chicharito Hernández debe escuchar a la afición que le pide no jugar más; y recordó que él mismo ha escuchado a los hinchas del Rebaño Sagrado expresar su molestia por tener que ver al jugador saltando al terreno de juego para sumar minutos.

“Yo creo que el Chicharito ya con todo respeto, ya debería de colgar los botines. Es una decisión que él va a tomar al final de cuentas, pero yo creo que ya debería darles chance a los jóvenes”, enfatizó el histórico delantero azulcrema en sus declaraciones.

“Hizo cosas importantes en Europa, pero también hay que saberse retirar. Cuando recientemente lo trajeron a Chivas, yo estaba de vacaciones y estábamos viendo América-Chivas y los mismos aficionados de Chivas diciendo, ‘ya no metan a Chicharito’. Al final de cuentas, ya le cuesta, yo creo que se debe retirar a tiempo”, concluyó.

