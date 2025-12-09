Expertos revelan 3 formas de financiar gastos durante la Navidad

La temporada navideña suele ser alegre, sentimental y cargada de energía festiva, pero también implica gastos elevados. Una encuesta de Gallup realizada en octubre señaló que los consumidores planeaban desembolsar alrededor de $1,007 dólares durante las celebraciones. Por ello, resulta clave conocer las alternativas para financiar compras sin comprometer la estabilidad financiera al iniciar 2026.

A medida que se acerca la Navidad, aumenta la presión por lograr una “temporada festiva perfecta”. Así lo explicó Louise Halliwell, directora de ahorro grupal en la firma financiera OSB Group, al advertir que los consumidores suelen sentirse obligados a gastar más de lo previsto para cumplir expectativas familiares y sociales durante las celebraciones de fin de año.

Según Halliwell, es posible disfrutar de una Navidad cálida y memorable sin generar deudas excesivas ni enfrentar una “resaca financiera” en enero. Para ello, recomendó evaluar las herramientas financieras disponibles y tomar decisiones inteligentes antes de asumir compromisos que puedan afectar el presupuesto del próximo año.

Entre las opciones más comunes para financiar compras importantes se encuentran los ahorros acumulados, las tarjetas de crédito con intereses bajos y los planes de comprar ahora y pagar después (BNPL). Elegir la alternativa adecuada dependerá de la capacidad de pago, la organización financiera y la urgencia de las compras.

El papel del ahorro y el crédito en los gastos de temporada

Para quienes han logrado construir un fondo de emergencia, recurrir a los ahorros puede ser la vía más simple para cubrir los gastos navideños. Halliwell destacó que combinar esta opción con un presupuesto bien estructurado permite mantener el control y evitar que el entusiasmo propio de la temporada lleve a gastos impulsivos o innecesarios.

La ejecutiva aconsejó revisar el saldo disponible en cuentas corrientes y de ahorro antes de definir un presupuesto total. Además, recomendó priorizar los pagos con tarjetas de débito en lugar de crédito, porque esta práctica ayuda a mantener los gastos dentro de límites razonables y reduce el riesgo de endeudamiento excesivo en momentos de gran actividad comercial.

Como estrategia adicional, sugirió reservar pequeñas cantidades cada mes al iniciar 2026 para crear un fondo destinado específicamente a las compras navideñas del próximo año. Esta planificación no solo brinda un apoyo adicional durante los meses de mayor consumo, sino que permite aprovechar con rapidez descuentos estacionales como los del Black Friday y el Cyber Monday.

Otra alternativa habitual es solicitar tarjetas de crédito con promociones de interés del 0 por ciento, válidas entre seis y quince meses según la institución. Estas tarjetas permiten dividir gastos superiores a $1,000 dólares en pagos mensuales sin cargos, lo que facilita la planificación sin incrementar el monto final por intereses acumulados.

Finalmente, los planes BNPL ofrecen la opción de dividir una compra en cuatro pagos distribuidos entre seis y ocho semanas. Aunque las cuotas suelen ser más altas que en las tarjetas con interés promocional, permiten liquidar el saldo rápidamente y, en muchos casos, no requieren verificación crediticia, lo que los convierte en una herramienta accesible para algunos consumidores.