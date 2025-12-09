Cuándo llega el espíritu de la Navidad y cómo se celebra, según la tradición

Una de las tradiciones más positivas y enérgicas de diciembre es la llegada del espíritu de la Navidad, que coincide con el solsticio de invierno, cada 21 de diciembre.

Este momento, marcado por la noche más larga del año en el hemisferio norte, simboliza el cierre de un ciclo y la apertura energética hacia un nuevo comienzo.

Las creencias populares indican que la energía positiva “desciende” para renovar la esperanza, impulsar la armonía y favorecer los deseos de bienestar para el año que está por iniciar.

Aunque su origen exacto todavía divide opiniones, algunos lo relacionan con rituales nórdicos y otros con prácticas esotéricas modernas. Pero lo cierto es que se ha convertido en una festividad espiritual adoptada en múltiples países, incluyendo de Latinoamérica.

No se trata de una celebración religiosa, sino de una especie de ritual simbólico que busca atraer prosperidad, paz y más energía navideña.

Rituales para recibir el espíritu de la Navidad

La limpieza y preparación del hogar

Antes de la llegada del espíritu, las familias suelen realizar una limpieza profunda en casa. Esta acción no solo es práctica, sino también simbólica: se entiende como una forma de liberar estancamientos, dejar atrás situaciones negativas y preparar el espacio para recibir nuevas oportunidades.

Es común organizar las habitaciones, deshacerse de objetos que ya no se necesitan y ventilar los ambientes para renovar la energía.

La mesa de las intenciones

Otro de los rituales más característicos es la creación de una mesa especial donde se colocan elementos que representan deseos para el nuevo ciclo: velas, mandarinas, inciensos, aromas cítricos y flores, por ejemplo.

Pero cada objeto tiene un propósito: las velas guían la luz, las frutas llaman a la abundancia, los aromas elevan la vibración y las flores simbolizan armonía y pureza.

El encendido de la llama

Al caer la tarde del 21 de diciembre, muchas personas encienden una vela, generalmente de color naranja, dorado o blanco, como símbolo de bienvenida al espíritu de la Navidad.

Quienes participan suelen guardar un momento de silencio, reflexión o meditación para conectar con sus intenciones y con la energía.

Compartir en familia o con seres queridos

La tradición también invita a reunirse con familiares o amigos para fortalecer los vínculos afectivos.

Compartir alimentos, intercambiar mensajes de gratitud y expresar buenos deseos forma parte del ambiente cálido que caracteriza esta celebración. Aunque no existe un protocolo único, el énfasis está en promover la convivencia y la armonía.