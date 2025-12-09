Protestaron en NY por inmigrante detenido por ICE durante entrevista de “green card”

Líderes religiosos, familiares y defensores de derechos humanos exigieron este martes en Nueva York la liberación del inmigrante Allan Dabrio Marrero, detenido por ICE durante una entrevista rutinaria para la Green Card en 26 Federal Plaza.

La protesta se concentró frente al edificio federal para denunciar que el arresto del hombre de Brooklyn fue injusto y ocurrió en un contexto donde agentes migratorios llevan meses realizando detenciones en audiencias y trámites migratorios.

Los asistentes insistieron en que el caso refleja un patrón de operativos agresivos que han sembrado temor entre solicitantes que siguen el proceso legal.

Matthew Marrero, esposo de Dabrio Marrero, relató que el 24 de noviembre acudieron juntos a la cita en el octavo piso para completar la solicitud de la “Green card” y que desconocían por completo la existencia de una audiencia migratoria perdida en diciembre de 2022.

Según dijo, fue la primera vez que escucharon que un juez había dictado una orden final de deportación. “Mi esposo rompió a llorar”, recordó, según CBS News.

De acuerdo con su testimonio, el oficial que condujo la entrevista le aseguró inicialmente que Allan podría salir del edificio, pero minutos después fueron guiados por pasillos internos y entregados a agentes de ICE.

Desde entonces permanece en un centro de detención, donde, según denuncia Marrero, no ha recibido atención adecuada para sus medicamentos y ha sido blanco de insultos homofóbicos.

Moción para reabrir el caso

La abogada Alexandra Rizio, de Make the Road New York, indicó durante la protesta que su equipo presentó una moción para reabrir el caso de deportación y destacó que Dabrio Marrero siempre mantuvo un registro detallado de sus trámites migratorios.

Mientras la moción esté en revisión, explicó, el hombre no puede ser deportado. También cuestionó la falta de jueces de inmigración en la ciudad tras despidos recientes. “¿Cuándo tendrá su día en la corte Allan?”, preguntó.

El Departamento de Seguridad Nacional respondió que el detenido ingresó con visa de turista y debía salir del país antes del 8 de septiembre de 2013, según CBS. Añadió que al no presentarse a la audiencia programada, un juez dictó la orden final de deportación en 2022 y que “recibió todo el debido proceso”.

Marrero insiste en que nunca recibieron notificación alguna sobre esa audiencia y que la detención fue un golpe devastador.

Ahora, cada visita al centro de detención se ha convertido, dice, en un acto de resistencia emocional: “Sigo adelante rezando por un milagro navideño para que mi esposo regrese a casa”.