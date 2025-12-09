Tiroteos bajaron en un 60% desde el 2021 en el estado de Nueva York

Las medidas tomadas por el Estado de Nueva York para mejorar la seguridad de los neoyorquinos parece estar dando frutos. Este martes, la gobernadora Kathy Hochul informó que desde 2021 –cuando asumió por primera vez la gobernación del estado– los tiroteos han disminuido en un 60% en las comunidades que participan en la iniciativa para la Eliminación de la Violencia Armada (GIVE).

Esta iniciativa, implementada en el 2014 en el Estado Imperio, cuenta ahora con 28 comunidades, entre ellas, Albany, Syracuse, Buffalo, Village of Hempstead, Mount Vernon, Poughkeepsie, Rochester, Troy y Utica.

Las nuevas estadísticas reportadas a la División de Servicios de Justicia Penal del Estado por los departamentos de policía de esas comunidades también muestran 81 tiroteos menos y 142 personas menos heridas por arma de fuego entre enero y noviembre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior.

Albany, Buffalo y Syracuse continúan a la cabeza con disminuciones de dos dígitos en la violencia armada.

Los 28 departamentos de policía que participan en la iniciativa GIVE informaron de 477 incidentes de disparos con heridos entre enero y noviembre de 2025, una disminución del 15% en comparación con los 558 incidentes reportados durante el mismo período del año anterior. El número de personas heridas por disparos disminuyó un 21%, de 689 a 547, y se registraron 29 muertes menos relacionadas con la violencia armada, de 116 a 87, durante el mismo período.

“Cuando asumí el cargo, la violencia armada estaba en aumento. Gracias a nuestras inversiones récord en seguridad pública y aplicación de la ley, estamos viendo un gran progreso en nuestra misión continua de erradicar la violencia armada de nuestras comunidades”, dijo Hochul.

La inversión de la mandataria estatal de más de 3,000 millones de dólares en seguridad pública ha contribuido a estas drásticas reducciones en la violencia armada.

La iniciativa GIVE proporciona actualmente 36 millones de dólares en fondos estatales para equipos, horas extras y personal, así como capacitación integral y especializada y asistencia técnica a los departamentos de policía participantes.

“Las cifras demuestran que reducir la violencia armada no es tarea fácil. Son una prueba del inmenso apoyo y la dedicación de las fuerzas del orden para interrumpir el flujo de armas ilegales y para localizar y neutralizar su origen”, sostuvo el superintendente de la Policía Estatal de Nueva York, Steven G. James.