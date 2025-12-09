Una agenda intensa espera a María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz junto a políticos, académicos y músicos

Aunque aún no se ha confirmado su arribo, se espera que María Corina Machado tenga una agenda intensa con actividades protocolares, culturales y académicas previstas desde hoy en Oslo, la capital de Noruega, sede del Premio Nobel de la Paz.

Su viaje ha estado cubierto de mucha incertidumbre y la rueda de prensa oficial fue temporalmente suspendida. “Todo indica que lograremos organizar una conferencia de prensa hoy”, declaró esta mañana a la agencia AFP el portavoz, Erik Aasheim.

El sábado el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, declaró: “Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”. “Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá”, agregó.

La Fiscalía General del régimen de Venezuela ha dicho que Machado, quien lleva meses bajo la clandestinidad, sería considerada prófuga de la justicia si abandonaba el país. Desde el sábado la líder venezolana no ha hecho publicaciones en su cuenta Twitter/X, donde cuenta con 5,8 millones de seguidores.

En tanto, la propia Machado ha invitado a presidentes latinoamericanos, músicos y personalidades venezolanas en el exilio a participar en las ceremonias de este premio histórico que se concede desde 1901 y que este año, por primera vez, tiene un laureado de Venezuela. Varios de sus parientes, incluyendo su madre Corina Parisca de Machado, y su hija Ana Corina Sosa, llegaron ayer a Oslo, donde esperan que se logre “un gran reencuentro familiar”, comentó un allegado.

La ceremonia de entrega del Nobel de la Paz 2025 se encamina a tener la mayor asistencia de jefes de Estado desde la de 2012, cuando se le otorgó el premio a la Unión Europea. Además, alrededor del mundo se han convocado varias concentraciones de exilados bajo el lema “Venezuela: el Nobel es nuestro”.

Expectativas y protocolo

A Machado se le adjudicó el Nobel “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, indicó la institución.

Los actos de esta semana incluyen la actuación de músicos venezolanos como la pianista Gabriela Montero en la ceremonia oficial, quien participó además en la toma de posesión de Barack Obama como presidente de EE.UU. en enero de 2009 y apenas meses después él ganó el Nobel de la Paz.

También en la ceremonia interna actuarán el cantante venezolano Danny Ocean y, por el país anfitrión, Vera Sonne. Más tarde en la calle están anunciados el barítono Víctor García Sierra, el cuatrista Jorge Glem y Kristin Sæbøe.

“Será uno de los grandes honores de mi vida (?) María Corina me ha pedido que improvise inspirada sobre una de sus canciones favoritas, ´Mi Querencia´ de Simón Díaz. En ese momento simbólico, intentaré dar voz musicalmente al espíritu decidido de la gran mayoría de los venezolanos (?) Espero que mi contribución musical a la Ceremonia del Nobel de 2025 sirva para despertar una conciencia moral anestesiada demasiado tiempo ya por el uso instrumentalizado de la música para confundir y engañar (?) Este 10 de diciembre el mundo honrará a nuestra heroína al otorgarle el máximo reconocimiento en nombre de una nación que ha sido rehén de la tiranía durante más de un cuarto de siglo”, escribió Montero en un comunicado la semana pasada.

Tras el anuncio del premio, Danny Ocean expresó el 10 de octubre en su cuenta en Twitter/X: “Amanecer hoy con esta noticia es algo histórico, no sólo el hecho de que María Corina sea nuestra, no sólo el hecho de que sea una mujer venezolana, no sólo por su valentía y su lucha? sino por el impacto que esto hará en el futuro. Sé que como yo, habrá muchos niños donde su referente será María Corina y alguno de ellos cantará el dolor y el anhelo de muchos y otros seguirán defendiendo, luchando y empujando los horizontes de la libertad”.

Asumiendo que Machado participará en persona, los principales eventos previstos esta semana en Oslo son:

Martes 9:

-Rueda de prensa internacional en el Instituto Nobel Noruego. Ha sido pospuesta de su horario original (1 p.m. hora local) a la espera de la llegada de Machado.

Miércoles 10:

El día más intenso, por ser la fecha tradicional de la entrega, conmemorando la muerte del fundador, Alfred Nobel.

-Premio de la Paz Infantil 2025, 11 a.m. Espectáculo creado por y para niños, con representantes de la laureada del Premio Nobel de la Paz como invitados de honor. Al aire libre en la Plaza del Ayuntamiento, frente al Centro Nobel de la Paz. Todos los alumnos de 7mo grado de Oslo están invitados a asistir como público. Creado en 2005, este año este premio fue otorgado a la niña siria Bana al-Abed, sobreviviente de la Batalla de Alepo.

-Entrega del Premio Nobel de la Paz: Alcaldía de Oslo desde la 1 p.m. Es el momento cumbre de la semana. Se esperan discursos leídos por el presidente del Comité Noruego del Premio Nobel (Jørgen Watne Frydnes) y la ganadora, quien recibirá una medalla de oro creada por Gustav Vigeland y un diploma, diseñado este año por Sverre Bjertnæs. Han confirmado como invitados especiales de Machado los presidentes de Argentina (Javier Milei), Ecuador (Daniel Noboa), Paraguay (Santiago Peña) y Panamá (José Raúl Mulino), y la congresista estadounidense María Elvira Salazar.

-Celebración popular, en paralelo desde las 12:30 p.m. Por primera vez este año el Centro Nobel de la Paz invita a los habitantes de Oslo a participar en la celebración desde un escenario al aire libre en la Plaza del Ayuntamiento. Durante la tarde el escenario acogerá miniconferencias, música y discursos, y la ceremonia de entrega del premio será transmitida en una gran pantalla. Se espera que al cierre (5:30 pm) la tarima la ocupen los músicos y oradores invitados de The Norwegian Venezuelan Justice Alliance, ente integrado por voluntarios, sin fines de lucro. “En esta velada tan especial, tendremos el honor de contar con la presencia de artistas cuyo talento enaltece a Venezuela en todo el mundo”, comentó su presidenta, la abogada Sonia Zapata.

-Procesión de antorchas: caminata desde las 6:15 p.m. Arranca en el Centro del Premio Nobel de la Paz y continúa hasta el histórico Grand Hotel, fundado en 1874. Allí tradicionalmente la persona galardonada saluda desde el balcón de la Suite Nobel. La marcha concluye frente al Parlamento noruego (Stortinget). Una tradición desde 1954, este año la procesión también ha sido organizada por The Norwegian Venezuelan Justice Alliance.

-Banquete: cena de etiqueta en honor a Machado (7 p.m.) en el Grand Hotel con más de 200 invitados. La líder venezolana se sentará junto a los príncipes noruegos (Haakon Magnus y Mette-Marit), el Presidente del Parlamento (Masud Gharahkhani), el Primer Ministro (Jonas Gahr Støre), la Presidenta del Tribunal Supremo (Toril Marie Øie) y los miembros del Comité Nobel noruego. Entre los selectos invitados suelen figurar ministros, miembros del Parlamento y representantes de instituciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y del ámbito cultural y empresarial de Noruega, invitados internacionales y allegados a la persona galardonada.

Jueves 11:

-Machado visitará los despachos del Presidente del Parlamento y el Primer Ministro, entre 7:15 y 10:50 a.m.

-Inauguración oficial de la exposición que cada año el Centro Nobel de la Paz hace sobre el galardonado, normalmente con su presencia. Quedará abierta al público desde el viernes 12 de diciembre.

-Foro en inglés “Votos, no balas: El camino democrático hacia la paz”, de 3 a 5 p.m. en la Universidad de Oslo. Kristian Berg Harpviken, Director del Instituto Nobel Noruego, dará las palabras de bienvenida. Ellen Johnson Sirleaf -premio Nobel de la Paz 2011 y ex presidenta de Liberia– también hablará. Entre varios panelistas anunciados están los venezolanos Edmundo González Urrutia (ganador de las elecciones de 2024), Pedro Urruchurtu y Alfredo Romero. Además Yolanda Renee King (nieta de Martin Luther King, Jr., Nobel de la Paz 1964) y Mungi Ngomane, nieta de Desmond Tutu (Nobel 1984). El foro podrá seguirse a través de YouTube.

El Premio Nobel de la Paz incluye una dotación económica que en 2025 asciende a 11 millones de coronas suecas -aproximadamente 1.16 millones de dólares-, dinero que es destinado a apoyar su labor por la paz y los derechos humanos.

Desde 1992 una mujer latinoamericana no lo recibía: la guatemalteca Rigoberta Menchú, reconocida “por su lucha por la justicia social y la reconciliación etnocultural basada en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas”, indicó entonces la institución.