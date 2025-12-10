Administración Trump investigará supuesto “dumping” de China con el arroz a través de Puerto Rico

NUEVA YORK – La Administración Trump estaría iniciando una investigación a países como India, Tailandia o China por supuestamente utilizar a jurisdicciones como Puerto Rico como vía de acceso para vender arroz en territorio continental (Estados Unidos) a precios más bajos.

El presidente Donald Trump dejó entrever que su equipo estaría indagando en el asunto, ya que los países “no deberían estar haciendo dumping”, práctica desleal bajo la que una empresa exporta productos a un precio inferior al que los cobra en su mercado nacional.

Las expresiones del mandatario estadounidense se dieron el lunes durante una mesa redonda con agricultores en la Casa Blanca.

Meryl Kennedy, directora ejecutiva de Kennedy Rice Mill, en Louisiana, fue quien alertó a Trump en pleno encuentro que países como los mencionados estaban vendiendo arroz a precios inferiores a los del mercado estadounidense.

“¿Qué países?”, inquirió Trump.

“India, Tailandia, incluso China, que lo envía a Puerto Rico. Puerto Rico solía ser uno de los mercados más grandes para el arroz, pero hace años que no exportamos arroz allí”, respondió.

Parte del argumento de la empresaria era en favor de una mayor aplicación del plan de aranceles de Trump.

“Nosotros, en el sur, estamos pasando por una situación muy difícil, no es solo una crisis… y creemos que algunos países están vendiendo arroz a precios artificialmente bajos en este país”, expuso.

La portavoz del sector añadió: “Esto lleva ocurriendo años. No empezó durante su Administración, pero lamentablemente, ahora estamos viendo estas importaciones a una escala mucho mayor. Los aranceles están funcionando, pero necesitamos redoblar los esfuerzos porque están haciendo trampas. Están otorgando subsidios”

En medio del intercambio, Trump le preguntó directamente al secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, si India contaba con una exención arancelaria para el arroz.

“No, señor, todavía estamos trabajando en el acuerdo comercial con ellos”, replicó el funcionario.

Trump además le pidió directamente a Kennedy que le especificara el resto de países que estarían incurriendo en la práctica.

“¿Podría decirme los países? Adelante. India, ¿quién más? Anótalo, Scott”, pidió el presidente.

La vocera mencionó a Tailandia y a China, y agregó: “Pero hay otros también, y podemos proporcionarle una lista completa”.

El presidente dijo que tomaría cartas en el asunto.

Trump, miembros de su gabinete como la secretaria del Departamento de Agricultura, Brooke Rollins, legisladores del Congreso federal y representantes de la industria se reunieron para anunciar el Programa de Asistencia de Transición para Agricultores, que proporcionará unos $11, 000 millones de dólares a productores de cultivos extensivos como el arroz.

Puerto Rico importa desde China múltiples productos que van desde equipos electrónicos, electrodomésticos, maquinaria para construcción, productos farmacéuticos y alimentos.

El “dumping” un tipo de competencia desleal que se ha extendido en el ámbito del comercio internacional y que muchos organismos están tratando de combatir.

La práctica es desleal porque los productos se venden a un precio que no refleja su costo real.

El propósito del “dumping”, según datos de la Universidad Europea, es ganar participación en nuevos mercados y desplazar a los competidores locales.

