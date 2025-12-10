Cambio importante en Southwest Airlines: nueva regla para pasajeros con sobrepeso a partir de enero de 2026

La aerolínea estadounidense Southwest Airlines confirmó la entrada en vigencia de una nueva política para pasajeros de talla grande, que exigirá la compra de 2 asientos al momento de adquirir el boleto cuando la persona no pueda acomodarse dentro de los apoyabrazos de una sola butaca.

La medida comenzará a aplicarse desde el 27 de enero de 2026 en todos los vuelos de la compañía y sustituirá completamente la normativa histórica conocida como “Cliente de gran tamaño” que, hasta ahora, permitía solicitar reembolso del segundo asiento después del viaje.

De acuerdo con la aerolínea, la modificación busca establecer “comodidad, seguridad y consistencia” a bordo, además de evitar situaciones incómodas entre pasajeros cuando un viajero excede el espacio del asiento contiguo. Según información publicada por Newsweek, la compañía destaca que la nueva regla responderá a prácticas adoptadas previamente en otras aerolíneas de Estados Unidos, que ya operan con lineamientos similares.

La política aclara que cualquier persona que no pueda ubicarse cómodamente entre los apoyabrazos deberá pagar el segundo asiento durante la reserva. En caso de que un pasajero llegue al aeropuerto sin haber adquirido el lugar extra, Southwest podrá reubicarlo en otro vuelo si el avión se encuentra completamente lleno, situación que podría implicar cambios de itinerario no previstos para el viajero.

Condiciones para solicitar reembolso

Southwest Airlines confirmó también que los reembolsos seguirán existiendo, pero con más limitaciones. La empresa precisa que solo será posible solicitar la devolución del segundo asiento cuando el vuelo no haya estado totalmente vendido, ambos asientos pertenezcan a la misma tarifa y la solicitud se presente dentro de los 90 días posteriores al viaje.

La compañía subrayó que “el apoyabrazos será considerado el límite definitivo entre butacas”, aunque no especificó con exactitud a partir de qué medida una persona deberá obligatoriamente adquirir el segundo espacio. Esta falta de detalle genera dudas entre los usuarios, especialmente entre quienes han utilizado la política previa en distintos viajes y desconocen cómo se evaluará la “comodidad” a partir de enero de 2026.

Además, Southwest recalcó que la obligación de comprar el asiento adicional se trasladará a todos los canales de venta, incluyendo compra online, call centers y taquillas aeroportuarias. De esta manera, los viajeros que antes podían gestionar un asiento extra durante el vuelo o con asistencia presencial deberán adaptarse al nuevo procedimiento desde el inicio de la compra.

A partir de 2026, Southwest Airlines hará cambios en varias de sus políticas de viaje. (Foto: LM Otero/AP)

El fin de los asientos abiertos

La entrada en vigor de esta nueva normativa coincide con otros cambios profundos dentro de la aerolínea. El 27 de enero de 2026 marcará también el fin del sistema de “asientos abiertos”, una característica histórica de Southwest que permitía abordar y elegir asiento al ingresar al avión sin asignación previa.

A partir de esa fecha, la asignación será predeterminada, lo que significa que cada pasajero recibirá un número de asiento antes del embarque, tal como ya ocurre en la mayoría de las aerolíneas tradicionales. Este sistema, explica la compañía, facilitará la organización a bordo y garantizará que los pasajeros que requieren más espacio puedan gestionar con anticipación los asientos que necesiten.

Nuevas tarifas y cobros adicionales

El anuncio se inserta en una estrategia amplia de reestructuración comercial en Southwest. En mayo de 2025, la empresa comenzó a cobrar por equipaje, eliminando su emblemático lema “Bags Fly Free” (equipaje sin cargo), una de las señales de identidad de la aerolínea durante décadas.

Además, Southwest anticipó que implementará cargos adicionales por asientos con mayor espacio para las piernas, así como por servicios diferenciados. Estos cambios forman parte de un proceso de “modernización operativa”, como lo denomina la empresa, que busca ampliar ingresos complementarios en un mercado altamente competitivo y con costos elevados.

Una tendencia entre aerolíneas de Estados Unidos

Con esta decisión, Southwest Airlines se suma a otras grandes compañías estadounidenses que aplican políticas estrictas para pasajeros de cuerpo grande, incluyendo American Airlines, United Airlines, Spirit Airlines y Frontier Airlines. Todas ellas exigen la compra de un asiento adicional cuando el pasajero excede el límite de un asiento estándar.

Especialistas del sector señalan que estas medidas responden tanto a motivos de seguridad como a presión económica. En los últimos años, los costos de operación han llevado a muchas aerolíneas a rediseñar sus modelos tarifarios e incorporar cargos por servicios que anteriormente estaban incluidos en el boleto habitual.

Impacto para los pasajeros

Aunque Southwest asegura que su intención es garantizar la comodidad de todos los viajeros, la nueva norma podría generar mayores gastos e incertidumbre entre personas de talla grande, quienes acostumbraban solicitar reembolso después del vuelo o gestionar su caso durante el proceso de embarque.

A partir de 2026, este grupo deberá reservar con anticipación y asumir el costo inmediato de un segundo asiento, riesgo que podría afectar la decisión de viajar o incrementar el precio final del traslado, especialmente en rutas de temporada alta o aeronaves con alta ocupación.

Southwest Airlines insiste en que la medida permitirá mejorar la experiencia general, aunque su adopción significa el fin definitivo de una política considerada hasta ahora una de las más flexibles del mercado estadounidense.

Sigue leyendo:

* Southwest Airlines impondrá nuevas reglas para pasajeros en sillas de ruedas eléctricas

* Air Canada aplicará tarifas por equipaje de mano y cambios de asiento en 2025

* ¿Por qué pueden bajarte de un avión y cuáles son tus derechos como pasajero?