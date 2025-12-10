ICE arresta de manera desproporcionada a los latinos en Nueva York

Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han impactado de manera desproporcionada a la comunidad latina en Nueva York, generando miedo generalizado, afectando negocios, la vida diaria e incluso a residentes legales, a través de redadas en lugares públicos y arrestos, según se desprende de un informe dado a conocer este miércoles.

“Esto ha provocado temor e incertidumbre en las familias latinas, interrumpido el flujo de la economía y ha llevado a esfuerzos legislativos para proteger a los inmigrantes, mientras que la agencia se enfoca en detención y deportación de los indocumentados”, indicó el reporte realizado por la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) en colaboración con la Dra. Chloe East, profesora asociada de Economía de la Universidad de Colorado Boulder, que analiza las prácticas de aplicación de la ley de ICE en Nueva York.

El informe, para el que se utilizaron datos de ICE sobre 252,571 arrestos administrativos a nivel nacional, examina cuándo ocurrieron, los métodos, los factores demográficos y la ubicación de los arrestos.

En todo el estado de Nueva York, se encontraron disparidades notables como que los ecuatorianos que representan el 4.0% de los no ciudadanos, constituyen el 24.9% de los arrestos del ICE, mientras que los mexicanos – el 5.6% de los no ciudadanos– son el 9.9% de los arrestos del ICE.

Los guatemaltecos y los hondureños –que representan el 1.6% y el 1.3%, respectivamente, de los no ciudadanos, constituyen el 8.4% y 6.0% de las detenciones de la agencia.

Un patrón claro

Uno de los hallazgos principales del análisis de los datos es que la discriminación contra los latinos es un patrón. Independientemente de su nacionalidad, las personas latinas fueron arrestadas a tasas significativamente más altas en Nueva York y en todo el país.

“Nuestro análisis muestra un patrón claro y constante: las comunidades latinas, especialmente los hombres, son atacadas de manera desproporcionada por el ICE”, afirmó la Dra. East. “Un nicaragüense tiene 115 veces más probabilidades de ser arrestado que una persona originaria de la India, y en todo Estados Unidos, la aplicación de la ley recae con mucha mayor intensidad sobre los latinos que sobre otros grupos de inmigrantes. Estas cifras revelan que las políticas de ICE no se han aplicado de forma equitativa y tienen graves consecuencias para las familias y los vecindarios”.

Arrestos comunitarios

El reporte también muestra que aunque se visibilizaron más las detenciones en los juzgados, fueron los arrestos comunitarios, en particular de hombres latinos sin antecedentes penales, los que constituyen el principal impulsor del aumento de la aplicación de la ley por parte de ICE.

A esto se añade que los arrestos en la ciudad de Nueva York difieren de los patrones nacionales, ya que el proceso ha sido más lento en comparación con otras regiones. Sin embargo, los datos de ciudades como Los Ángeles muestran que la aplicación de la ley puede intensificarse rápidamente por lo que los autores del informe subrayan la necesidad de que los funcionarios municipales se preparen para una escalada de la actividad de ICE.

“Las comunidades latinas están siendo atacadas en sus vecindarios y hogares, a menudo independientemente de sus antecedentes penales”, sostuvo Mario Bruzzone, vicepresidente de Políticas de la Coalición de Inmigración de Nueva York, quien hizo un llamado a los líderes municipales y a los legisladores a no esperar a que esta tendencia empeore, sino que actúen de inmediato para proteger a las familias y garantizar que Nueva York siga siendo un lugar donde las comunidades inmigrantes estén seguras y no sean perseguidas.