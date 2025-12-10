Por qué tener más de $250,000 en un banco es muy riesgoso

Al superar los $250,000 en una cuenta bancaria, no solo se alcanza un logro financiero: también se entra en una zona donde parte del dinero deja de estar protegido si el banco llega a quebrar.

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) fija límites claros sobre cuánto dinero está cubierto, y los acontecimientos recientes han demostrado que, aunque poco frecuentes, las fallas bancarias sí ocurren.

La siguiente explicación detalla cómo funcionan esos límites, qué opciones existen para ampliar la protección y por qué, más allá del riesgo bancario, acumular demasiado efectivo puede frenar el crecimiento de tu patrimonio.

Cómo funciona el límite de $250,000 de la FDIC

La FDIC puede asegurar hasta $250,000 por depositante y por banco, lo que significa que todos los fondos a tu nombre en la misma institución se suman.

Ejemplo: si tienes $100,000 en una cuenta de ahorro y $160,000 en un certificado de depósito en el mismo banco, el total asciende a $260,000. En ese caso, $10,000 no están asegurados y podrían perderse si el banco colapsa.

En el caso de las cooperativas de crédito (credit unions), la cobertura funciona de manera similar.

Formas sencillas de ampliar tu cobertura

Sin estrategias complicadas ni productos financieros sofisticados, existen métodos prácticos para que todo tu dinero quede protegido:

1. Repartir el dinero en distintos bancos

Cada institución ofrece su propio límite de $250,000. Poner parte del dinero en otro banco duplica la protección sin mayor trámite.

2. Aprovechar cuentas conjuntas

Si compartes una cuenta con tu pareja o un familiar de confianza, la cobertura se eleva a $500,000 en un mismo banco, ya que se asegura a cada titular por separado.

3. Confirmar que tu banco realmente está asegurado

No todas las fintech o bancos digitales tienen protección directa, muchas operan mediante bancos asociados. Una revisión rápida en la herramienta FDIC BankFind puede evitar malos ratos.

El otro riesgo: tener demasiado dinero parado

Más allá del límite del seguro, mantener más de $250,000 en efectivo puede representar otra desventaja: tu dinero pierde la oportunidad de crecer.

Incluso una cuenta de alto rendimiento que pague 4% anual se queda corta frente al crecimiento histórico del mercado bursátil, con un rendimiento promedio de alrededor del 10% anual.

Ejemplo comparativo a 20 años:

-$200,000 al 4% → aproximadamente $438,000

-$200,000 invertidos al 10% → alrededor de $1.35 millones

En conclusión, el efectivo es útil y necesario para emergencias, metas de corto plazo o gastos previstos. Pero guardar más dinero del necesario no solo genera un riesgo si el banco falla, también limita el crecimiento real de tu patrimonio.

Sigue leyendo:

– Cajero de banco revela 9 razones por las que no deberías pedir billetes de $2 dólares

– 4 cosas que debes hacer si quieres heredar tu casa

– Mujer de 82 años descubre que su esposo fallecido tenía escondidos $100,000 dólares