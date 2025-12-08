Mujer de 82 años descubre que su esposo fallecido tenía escondidos $100,000 dólares

Una viuda de Atlanta sorprendió a la audiencia de un programa de radio financiero al revelar que su difunto esposo guardó en secreto más de $100,000 en efectivo durante 25 años.

Ahora, a sus 82 años, enfrenta una duda: ¿es seguro depositar ese dinero en el banco sin meterse en problemas?

Un ahorro oculto durante décadas

Patricia, quien llamó recientemente a ‘The Ramsey Show’, relató que su esposo era lo que ella describió como un ahorrador de colchón.

Con esa frase quiso decir que él acumuló dinero en efectivo en casa, dentro de una caja fuerte o varios escondites similares, sin que ella lo supiera.

Además del hallazgo, la mujer detalló que posee alrededor de $400,000 en certificados de depósito, tiene su casa completamente pagada –valuada en unos $425,000– y también cuenta con un automóvil sin deuda.

A pesar de ello, vive únicamente con los $1,400 mensuales que recibe del Seguro Social.

“Yo solo hago lo mejor que puedo”, comentó, explicando que incluso reduce sus gastos de comida para poder mantenerse. “No como mucho”.

Su mayor temor: el IRS

Patricia confesó que tiene miedo de llevar el efectivo al banco. Su preocupación principal es que las autoridades fiscales la cuestionen sobre el origen de los $100,000.

“He preguntado a otras personas y me dicen que si intentas tomar esta gran cantidad de dinero y ponerla en el banco, el Servicio de Impuestos Internos va a venir y decir: ‘¿De dónde salió este dinero?’”.

Ante esto, el copresentador George Kamel la tranquilizó rápidamente:

“No creo que te vayan a llevar a un cuarto para interrogarte. El banco, legalmente, solo tiene que presentar un reporte. Cualquier depósito de más de $10,000 requiere que presenten un documento indicando que depositaste esa cantidad”.

La solución, explicaron, es simplemente informar la verdad: “Mi esposo guardó efectivo durante años en una caja fuerte”.

El verdadero problema no es el efectivo

Según los expertos del programa, la mayor preocupación no es el depósito, sino que Patricia esté dejando inactivos los $400,000 en certificados de depósito, con rendimientos muy bajos.

“Me encantaría ver que inviertas esos $400,000”, dijo la copresentadora Jade Warshaw. “Así, si necesitas retirar un poco de ese dinero, podrías hacerlo sin preocuparte de agotar tus ahorros”.

También recalcaron el impacto de la inflación sobre el dinero guardado por décadas. Kamel le recordó: “Ese $100,000, como sabes, ha sido devorado por la inflación. Lo que podías comprar con $100,000 hace años no es lo mismo que hoy”.

Un cierre con humor

La conversación terminó en tono ligero cuando Warshaw bromeó sobre cómo se vería llegar al banco con semejante cantidad en efectivo.

“¿Te imaginas? Llenar una maleta con $100,000 y caminar hacia el banco. Yo me llevaría un pit bull a todos lados solo para estar segura”.

Sigue leyendo:

– Trump estudia el exitoso modelo de jubilación australiano para adoptarlo en EE.UU., ¿cómo funciona?

– Qué hacer para obtener $1,000 para cada bebé de las ‘Cuentas Trump’

– Enfermera en Arizona renuncia a su trabajo para dirigir una lavandería: generó $475,000 en 2024