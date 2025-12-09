4 cosas que debes hacer si quieres heredar tu casa
Hablar con tus herederos, organizar documentos, elegir la vía legal adecuada y asesorarte con profesionales es clave para heredar tu casa sin problemas
Planear quién recibirá tu vivienda tras tu fallecimiento implica decisiones legales, financieras y familiares que pueden evitar conflictos en el futuro.
Especialistas en planificación patrimonial coinciden en que una buena organización reduce trámites, costos y tensiones entre los beneficiarios.
Estas son las acciones esenciales que recomiendan.
1. Hablar con tus herederos desde ahora
Antes de decidir a quién dejarás la casa, es fundamental hablarlo abiertamente con tus beneficiarios.
La abogada Allison Harrison, directora de ALH Law Group, explicó: “La parte más difícil después de perder a alguien, una vez superado el duelo, es averiguar qué poseía, cómo lo poseía y cómo se transfiere. Hablar con tus beneficiarios mientras estás vivo elimina una gran carga para ellos”.
Si la vivienda tiene una hipoteca, debes advertirlo. El heredero será responsable del pago y podría enfrentar una ejecución si no puede cubrirla.
También es clave asegurarte de que realmente quieran recibir el inmueble, ya que para algunas personas -por ejemplo, beneficiarios con necesidades especiales- recibir una casa podría afectar sus apoyos gubernamentales.
El riesgo aumenta cuando varias personas heredan una misma propiedad.
El planificador financiero Jay Zigmont señaló: “Lo que parece una buena idea, como dejar una cabaña familiar a varias personas, puede terminar en peleas, especialmente si no pueden venderla”.
2. Crear un archivo con toda la información de la vivienda
Harrison recomienda armar una carpeta o archivador con documentos clave sobre la casa y tus finanzas.
“Recomendamos incluir en el archivo una lista de todos tus activos (como el banco, los últimos cuatro dígitos de las cuentas y el tipo de cuenta), junto con todas las deudas importantes y a quién se le deben”, explicó.
Zigmont sugiere incluso armar una “caja NOK” (next-of-kin), que incluya documentos, copias de llaves y todo lo necesario para facilitar trámites a los familiares.
3. Elegir cómo transferirás la casa
Existen varias formas de decidir cómo pasará la propiedad a tus herederos, cada una con ventajas y complicaciones:
-Testamento. La casa se transfiere mediante un proceso público de sucesión que puede tardar y ser costoso.
-Donación. Puede parecer fácil, pero Zigmont advierte que el beneficiario podría enfrentar una fuerte carga de impuestos sobre ganancias de capital si vende la propiedad.
-Fideicomiso (trust). Evita la sucesión y reduce impuestos, pero el patrimonio debe pagarle al administrador y, según Harrison, cuando el fiduciario es un familiar sin experiencia, esto puede generar confusión, retrasos y estrés innecesario.
-Agregar a alguien a la escritura. “Si agregas a alguien a la escritura de tu casa, es como darle un regalo”, dijo Zigmont. También los hace responsables de los préstamos del inmueble y los expone a acciones de los acreedores del propietario original.
-Vender la casa a un familiar. Si se vende por debajo del valor de mercado, la diferencia se considera un regalo, alerta Zigmont.
Consultar a un profesional
La recomendación final de ambos expertos es buscar asesoría legal y fiscal para evitar errores en la transferencia del inmueble.
Harrison advierte que, en sucesiones, es común encontrar casas que han sido transferidas varias veces sin actualizar la escritura: “Es mucho más difícil manejarlo -es decir, más costoso- que si cada transferencia se hubiera formalizado en su momento”.
Sigue leyendo:
–Cuánto dinero necesitas ahorrar para sobrevivir 3 meses sin trabajo en Nueva York, según un nuevo estudio
–Aumento del salario mínimo en EE.UU. en 2026: ¿Qué estados verán incrementos desde el 1 de enero?
–5 lugares recomendados para jubilarse en EE.UU.