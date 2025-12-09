4 cosas que debes hacer si quieres heredar tu casa

Planear quién recibirá tu vivienda tras tu fallecimiento implica decisiones legales, financieras y familiares que pueden evitar conflictos en el futuro.

Especialistas en planificación patrimonial coinciden en que una buena organización reduce trámites, costos y tensiones entre los beneficiarios.

Estas son las acciones esenciales que recomiendan.

1. Hablar con tus herederos desde ahora

Antes de decidir a quién dejarás la casa, es fundamental hablarlo abiertamente con tus beneficiarios.

La abogada Allison Harrison, directora de ALH Law Group, explicó: “La parte más difícil después de perder a alguien, una vez superado el duelo, es averiguar qué poseía, cómo lo poseía y cómo se transfiere. Hablar con tus beneficiarios mientras estás vivo elimina una gran carga para ellos”.

Si la vivienda tiene una hipoteca, debes advertirlo. El heredero será responsable del pago y podría enfrentar una ejecución si no puede cubrirla.

También es clave asegurarte de que realmente quieran recibir el inmueble, ya que para algunas personas -por ejemplo, beneficiarios con necesidades especiales- recibir una casa podría afectar sus apoyos gubernamentales.

El riesgo aumenta cuando varias personas heredan una misma propiedad.

El planificador financiero Jay Zigmont señaló: “Lo que parece una buena idea, como dejar una cabaña familiar a varias personas, puede terminar en peleas, especialmente si no pueden venderla”.

2. Crear un archivo con toda la información de la vivienda

Harrison recomienda armar una carpeta o archivador con documentos clave sobre la casa y tus finanzas.

“Recomendamos incluir en el archivo una lista de todos tus activos (como el banco, los últimos cuatro dígitos de las cuentas y el tipo de cuenta), junto con todas las deudas importantes y a quién se le deben”, explicó.

Zigmont sugiere incluso armar una “caja NOK” (next-of-kin), que incluya documentos, copias de llaves y todo lo necesario para facilitar trámites a los familiares.

3. Elegir cómo transferirás la casa

Existen varias formas de decidir cómo pasará la propiedad a tus herederos, cada una con ventajas y complicaciones:

-Testamento. La casa se transfiere mediante un proceso público de sucesión que puede tardar y ser costoso.

-Donación. Puede parecer fácil, pero Zigmont advierte que el beneficiario podría enfrentar una fuerte carga de impuestos sobre ganancias de capital si vende la propiedad.

-Fideicomiso (trust). Evita la sucesión y reduce impuestos, pero el patrimonio debe pagarle al administrador y, según Harrison, cuando el fiduciario es un familiar sin experiencia, esto puede generar confusión, retrasos y estrés innecesario.

-Agregar a alguien a la escritura. “Si agregas a alguien a la escritura de tu casa, es como darle un regalo”, dijo Zigmont. También los hace responsables de los préstamos del inmueble y los expone a acciones de los acreedores del propietario original.

-Vender la casa a un familiar. Si se vende por debajo del valor de mercado, la diferencia se considera un regalo, alerta Zigmont.

Consultar a un profesional

La recomendación final de ambos expertos es buscar asesoría legal y fiscal para evitar errores en la transferencia del inmueble.

Harrison advierte que, en sucesiones, es común encontrar casas que han sido transferidas varias veces sin actualizar la escritura: “Es mucho más difícil manejarlo -es decir, más costoso- que si cada transferencia se hubiera formalizado en su momento”.

Sigue leyendo:

–Cuánto dinero necesitas ahorrar para sobrevivir 3 meses sin trabajo en Nueva York, según un nuevo estudio

–Aumento del salario mínimo en EE.UU. en 2026: ¿Qué estados verán incrementos desde el 1 de enero?

–5 lugares recomendados para jubilarse en EE.UU.