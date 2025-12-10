El Kremlin enalteció este miércoles al presidente Donald Trump por sus declaraciones a Político en las que asegura que Ucrania está perdiendo la guerra.

“Sin duda, hemos leído atentamente la parte de la entrevista con Político que alude al arreglo del problema ucraniano. Esta es una entrevista muy importante, una declaración muy importante”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Subrayó que “el tema del territorio y el hecho de que Ucrania está perdiendo terreno va en línea con nuestra postura”.

“En gran medida, el presidente Trump aludió precisamente a las causas originales de este conflicto, en lo que se refiere a la OTAN, y eso es muy importante desde el punto de vista del arreglo pacífico”, añadió, en alusión a la negativa de EE.UU. al ingreso de Ucrania en la Alianza Atlántica.

En la entrevista, Trump cargó contra el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, y aseguró que “va a tener que espabilarse y empezar a aceptar las cosas”, en alusión al plan de paz presentado por Estados Unidos

Trump también afirmó, en línea con la postura del Kremlin, que la administración de Zelensky está “utilizando la guerra para no celebrar elecciones”.

Según la prensa, la Casa Blanca está aprovechando la debilidad de Zelensky debido al escándalo de corrupción que le costó el puesto al jefe de su Administración presidencial para imponerle sus condiciones de paz, que incluyen renunciar al Donbás y a la OTAN.

El presidente estadounidense aprobó en octubre sanciones contra las dos mayores petroleras rusas, pero ha abandonado la exigencia de que el ejército ruso cese las hostilidades como condición para un arreglo del conflicto.

Rusia se niega a aceptar las modificaciones introducidas por Kiev y los europeos al plan de paz, en cuya elaboración, según la prensa occidental, Moscú participó activamente.

Sigue leyendo: