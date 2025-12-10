WhatsApp: cómo programar mensajes con dos aplicaciones gratuitas

Aunque WhatsApp no ha incorporado entre sus funciones la “programación de mensajes”, una opción que quizás sería útil para quienes no pueden atender el servicio a toda hora, existen dos aplicaciones gratuitas que sí permiten hacerlo.

Se trata de Wasavi, para los usuarios de Android; y Scheduled, que cumple el mismo objetivo para iPhone. Según expertos, ambas apps resultan confiables y facilitan la programación de mensajes en WhatsApp sin complicaciones.

Cómo programar mensajes en WhatsApp con Wasavi (para Android)

Disponible sin costo en Play Store, actúa como una extensión que se integra con WhatsApp. Su función principal es permitir que el usuario determine exactamente cuándo debe enviarse un mensaje, incluso si no tiene el teléfono en la mano.

Para comenzar, es necesario instalar la aplicación y otorgar permisos de accesibilidad y acceso a contactos. Estos permisos son indispensables para que Wasavi pueda detectar destinatarios y ejecutar el envío cuando llegue el momento programado.

Una vez dentro de la app:

Presionar el botón “+” en la pantalla principal para iniciar un mensaje

Seleccionar el contacto o grupo de WhatsApp al que se desea escribir

Definir la fecha y la hora exactas del envío

Redactar el contenido del mensaje

Confirmar la programación tocando el botón de envío dentro de Wasavi

La aplicación también permite activar notificaciones previas, útiles para revisar o modificar el mensaje antes de que se envíe de forma automática.

Cómo programar mensajes en iPhone (iOS) con Scheduled

En el caso de iOS, Scheduled es una de las herramientas más populares. Puede descargarse sin costo desde App Store y solo requiere habilitar permisos básicos como acceso a contactos y notificaciones.

El procedimiento es el siguiente:

Abrir la app y elegir la opción Create Message o Nuevo mensaje

Seleccionar WhatsApp como plataforma de envío

Escribir el mensaje y elegir el contacto

Definir la fecha y la hora del recordatorio

Activar opciones de repetición si se necesita enviar mensajes diarios, semanales o mensuales

A diferencia de Android, iOS no permite que una app de terceros envíe mensajes automáticamente. Por eso, cuando llega el momento programado, Scheduled envía una notificación. Al tocarla, se abre WhatsApp con el mensaje listo; solo falta presionar “Enviar”.

Algunos usuarios complementan Scheduled con la app Atajos (Shortcuts) para automatizar más pasos, pero el envío final siempre requiere intervención humana por políticas del sistema operativo.