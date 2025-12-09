WhatsApp prepara función para que nuevos miembros vean las últimas 24 horas de mensajes en un grupo

WhatsApp trabaja en una nueva herramienta pensada para mejorar la integración de usuarios que se unen a un grupo. La función permitirá que puedan ver los mensajes enviados en las últimas 24 horas, algo que hasta ahora era imposible dentro de la plataforma.

Según reportes especializados, la opción está apareciendo en versiones beta y formaría parte de un paquete de actualizaciones centradas en mejorar la dinámica de los chats grupales.

WhatsApp prueba una función para compartir historial de 24 horas

De acuerdo con WABetaInfo, la función, identificada como recent history sharing, permitiría que, al incorporarse a un grupo, la persona vea el historial de las últimas 24 horas sin necesidad de que otros miembros reenvíen mensajes o resuman conversaciones previas. Esta vista estaría limitada en tiempo y desaparecería después, manteniendo intacta la privacidad del resto del historial.

WhatsApp trabaja constantemente para mejorar sus funciones. Crédito: Shutterstock

Medios como MDZOL explicaron que la herramienta también podría aplicar límites en la cantidad de mensajes visibles, especialmente en grupos con alta actividad, aunque esta característica aún está en desarrollo.

Cómo funcionaría y por qué es relevante

Según NewsBytesApp, la opción se activaría únicamente si los administradores del grupo lo permiten, convirtiéndose en un recurso útil en chats laborales, escolares o comunitarios donde el contexto es clave para que un nuevo usuario se adapte rápidamente. La función aparece ya en la beta para Android 2.25.36.11, lo que indica avances claros en su implementación.

Esta sería además una de las novedades más significativas del año en la dinámica grupal, pues evita la necesidad de reenviar información o repetir instrucciones cuando alguien se incorpora.

Qué se espera del lanzamiento oficial

Hasta el momento, WhatsApp no ha informado una fecha de lanzamiento, aunque el ritmo de las pruebas sugiere que la función podría expandirse pronto a más usuarios de prueba.

La plataforma continúa enfocada en equilibrar contexto y privacidad, y esta herramienta temporal de acceso al chat es parte de esa estrategia. Cuando sea liberada globalmente, podría convertirse en una de las funciones más útiles para grupos grandes y activos, facilitando que nuevos integrantes no lleguen “a ciegas”.

