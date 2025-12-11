450,000 neoyorquinos en riesgo de perder su plan de seguro médico por recorte federal

Nueva York ya tiene algunas de las primas de atención médica más altas del país y pronto podrían ser aún más altas.

El estado ofrece un plan de salud único (Essential Plan NY), como ningún otro estado, que beneficia con bajos copagos a cientos de miles de familias donde algunos adultos no tienen seguro médico en su trabajo o ganan demasiado para calificar para Medicaid.

Pero recientemente 450,000 beneficiaros del “Plan Esencial” recibieron un correo electrónico informando que su cobertura terminará en el verano de 2026. Esto se debe a que al menos la mitad del plan se financia con fondos federales que han sido recortados, destacó ABC News. La misiva indicaba que el estado se pondría en contacto con la persona en un plazo de tres meses para informarle sobre las opciones de atención médica disponibles.

Además de quienes recibieron esas cartas, hay más de 700,000 familias en el área triestatal que adquirieron su seguro a través del Affordable Care Act’s Health Insurance Marketplace cuyos créditos para las primas están a punto de vencer. Según el Empire Center for Public Policy 456,040 personas en Nueva Jersey se verán afectadas, seguidas de 128,627 en Connecticut y 119,203 en Nueva York.

En total hay 1,6 millones de personas inscritas en el Plan Esencial de Nueva York. El estado está solicitando reorganizarlo. De aprobarse, la mayoría de los inscritos volverán a un plan “básico”, pero los 450,000 neoyorquinos que recibieron las cartas perderían su seguro, pues sus ingresos no cumplen con los requisitos del nivel federal de pobreza para calificar.

“Con la pérdida del Plan Esencial, las personas acuden a urgencias en lugar de acudir a su médico de cabecera y usan la sala de urgencias, que es mucho más cara que su atención primaria, pero lo entiendo al 100%”, dijo el Dr. Donald Morrish, director ejecutivo de Episcopal Health Services, que opera el único hospital en la península de Rockaway, Queens.

Morrish predice que con la pérdida de créditos y seguros médicos más personas podrían retrasar la atención médica, lo que a la larga termina costando más tanto para el paciente como para el hospital. “La mayoría de las veces el hospital tiene que absorber sus costos y se convierte en un círculo vicioso”, dijo el Dr. Morrish.

Su hospital sin fines de lucro no genera ganancias. Y con el aumento en el costo de la mano de obra, los medicamentos y los procedimientos, todos ya están haciendo más con menos. “Por lo tanto, cualquier efecto del aumento de las primas de seguros, etc., no sólo tiene un profundo impacto en los pacientes, sino también en el sistema de salud y en los propios trabajadores de la salud”, insistió el Dr. Morrish.