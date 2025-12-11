Gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González se reunió con casas acreditadoras en NY para discutir “logros” en materia fiscal

NUEVA YORK – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, discutió esta semana con representantes de las casas acreditadoras Fitch, Moody’s y Standard and Poor’s lo que a su juicio son “logros” de la Administración que encabeza en términos de desarrollo económico y la estabilidad financiera de la isla.

El secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Francisco Domenech, se encontraba con González en el encuentro.

Durante su paso por la Gran Manzana, miembros de la prensa no fueron convocados para cubrir el encuentro.

Sin embargo, el equipo de la mandataria circuló un comunicado en el que se atribuyeron “resultados concretos” en las gestiones para que el territorio finalmente finalice con los procesos requeridos bajo el Título III de la Ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) aprobada en el Congreso federal y salga de la deuda con los bonistas.

El parte de prensa menciona el aumento en la generación de energía, el primer presupuesto certificado por la Junta de Control Fiscal (FOMBPR), la estrategia de reshoring “que está generando empleos y logrando que nuevas empresas se establezcan en la isla”. La Administración además resaltó el “Task Force para la Simplificación del Sistema de Permisos” que recientemente publicó su primer informe.

Entre las principales recomendaciones del grupo de trabajo se encuentra la creación de un Código de Permisos que consolide el marco legal vigente, actualmente disperso en más de 45 leyes y 46 instrumentos normativos.

En una entrevista con el periódico El Vocero, la gobernadora dijo que la reunión con las entidades financieras es parte de las acciones para avanzar en la recuperación económica de la isla y el acceso a los mercados de capital.

Sin embargo, González aclaró que la discusión no se tradujo en acuerdos, ya que el principal fin era mantener viva la comunicación entre las partes.

“Todavía Puerto Rico no tiene acceso a los mercados, así que acuerdos no hay, pero mantener la transparencia en la información financiera de Puerto Rico es importante. Es como muy bien ellos me dicen, no es lo mismo ellos enterarse por los medios que conocer de manera directa cuál es mi política pública, las cosas a las que le damos más importancia y dónde estamos”, explicó al rotativo.

La mandataria reconoció que todavía queda por reestructurar la deuda por la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), asunto que provocó el distanciamiento de la Junta con el grupo de bonistas que insiste en que se les pague la totalidad de la misma.

“El tema que todavía queda pendiente es la quiebra de la Autoridad (de Energía Eléctrica) que está en los tribunales. Ese es el último caso pendiente que ayudaría (a integrarse a los mercados) una vez se resuelva, junto con los estados financieros auditados y con los próximos tres presupuestos balanceados para poder salir de la Junta (creada bajo PROMESA) y poder acceder a los mercados”, anticipó.

Según la funcionaria, los portavoces de las casas acreditadoras acogieron positivamente su visita y le manifestaron que han notado mejoría en la economía de la isla.

“Hoy, Puerto Rico no está accesando a los mercados ni está siendo evaluado crediticiamente y una de las cosas que me llevo de esta visita es que las tres casas acreditadoras agradecieron que yo, personalmente, viniera. Dicen que no es usual, que generalmente solamente vienen los funcionarios de las agencias fiscales. Que yo viniera y hablara de esas políticas y de lo que está ocurriendo en Puerto Rico para ir preparando a la isla hacia la entrada a los mercados y la eventual salida de la Junta de Supervisión Fiscal (fue bien visto)”, resaltó González.

Precisamente, esta semana, el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, indicó que el organismo se encuentra en “la etapa final”, esto en referencia a la administración de las finanzas de Puerto Rico.

“La Junta considera que esta es la etapa final. Mientras esto sucede, creemos que finalizarán los procedimientos del Título III de PREPA (AEE), que serían las etapas finales. Ha sido un mensaje consistente; tal vez no lo hemos repetido lo suficiente, pero esta es la etapa final. Y esos son los requisitos finales establecidos por la ley. No son requisitos nuevos, sino los que establece la Sección 209 de Promesa”, insistió Mujica durante la 49ª Reunión Pública de la Junta el martes.

El director ejecutivo argumentó que la gobernadora está haciendo todo a su alcance para que los cuatro presupuestos balanceados consecutivos que exige PROMESA sean confirmados durante su mandato.

“Espero que sí. La gobernadora está trabajando muy duro, y creo que quiere lograr cuatro presupuestos consecutivos balanceados durante su mandato. Necesitamos que se completen los estados financieros auditados, porque estos certifican que los presupuestos realmente están balanceados bajo el método de devengo modificado. Pero si ya tenemos un presupuesto, faltan tres más, y durante ese tiempo esperamos tener acceso a los mercados de crédito y cumplir con todas las demás disposiciones, y así terminar con PREPA”, abundó.

Las declaraciones de la Junta surgen poco más de cuatro meses después de que el presidente Donald Trump destituyera a seis de los siete miembros del organismo federal. A tres de estos los tuvo que restituir en sus posiciones a raíz de una demanda por despido injustificado.

Tras ganar las elecciones y antes de juramentar como gobernadora, González mantuvo una reunión similar en Nueva York con las casas acreditadoras para discutir el estado de las finanzas de Puerto Rico. El más reciente intercambio se da a poco para cumplir su primer año como gobernadora.

