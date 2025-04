Entrevista: secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico apuesta a la manufactura y al “reshoring”

Nueva York – Sebastián Negrón Reichard, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de Puerto Rico, aseguró que, a pesar de los retos económicos y energéticos que enfrenta Puerto Rico, la isla tiene la capacidad de convertirse en un centro de inversión que incentive el crecimiento económico al tiempo que contribuye a la seguridad nacional de Estados Unidos.

En entrevista exclusiva con El Diario en medio de su visita a Nueva York esta semana para participar de la feria Interphex 2025, enfocada en la industria farmacéutica, de biotecnología y dispositivos médicos, Negrón Reichard dijo que está trabajando “agresivamente” para impulsar el potencial de Puerto Rico en cuanto a la acogida de industrias manufactureras que han registrado una notable tendencia al crecimiento en los últimos años.

Negrón Reichard sostuvo que, a pesar de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aún no reestructura su deuda y Puerto Rico batalla con la inestabilidad de su sistema energético, la isla cuenta con múltiples elementos que la convierten en un lugar estratégico para relocalizar las operaciones de farmacéuticas, por ejemplo.

La postura del entrevistado va en la línea de la de gobernadora Jenniffer González, quien ha insistido en su intención de incentivar que empresas que operan en países como China, México o Canadá se reubiquen en Puerto Rico.

“Tenemos el mejor talento para esta industria; tenemos un sistema de incentivos competitivo para ser atractivo y competir con los 50 estados, y tenemos una infraestructura de empresas que lleva en Puerto Rico décadas, otras más nuevas, que hacen que esto sea un ecosistema súper rico, diferentes tipos de manufactura, tecnologías. Así que Puerto Rico está listo”, reiteró Negrón Reichard, quien fungió como jefe de Gabinete de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) y como asesor de la alcaldesa de Boston, Michelle Wu.

Por otro lado, el funcionario, respondió preguntas sobre el impacto de beneficios contributivos a extranjeros que se relocalizan en la isla bajo la Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”. Bajo el estatuto que forma parte del “Código de Incentivos” del 2019, el DDEC otorga decretos que eximen del pago de ciertos impuestos a extranjeros que se instalen en Puerto Rico durante al menos 183 días al año bajo promesa de inversión.

Las exenciones contributivas han sido centro de intenso escrutinio dentro y fuera de la isla.

A continuación la entrevista a Sebastián Negrón Reichard, secretario del DDEC en Puerto Rico:

El Diario: “¿Qué exactamente usted va a estar planteando en la conferencia sobre manufactura?, ¿cuál va a ser el punto central de esa presentación (“Puerto Rico: Un centro estratégico para las ciencias de la vida globales y la manufactura avanzada”)?”

Negrón Reichard: “El punto central es la oportunidad que hay en Puerto Rico como parte de Estados Unidos y nuestra historia de productos como fármacos y dispositivos médicos. Además del contexto global de lo que está pasando, que el presidente (Donald Trump) quiere traer la manufactura de vuelta a Estados Unidos, Puerto Rico está listo; estamos listos y estamos agresivamente buscando ser parte de la solución de todo lo que se conoce como ‘reshoring’, que es traer producción de afuera, de otros países a territorio estadounidense, o lograr que empresas crezcan en EE.UU. vis a vis a crecer en otro país. Nosotros lo que estamos diciendo es, ‘vamos a apostar a la competencia de Puerto Rico’, que es, lo más importante, nuestro talento. Tenemos el mejor talento para esta industria; tenemos un sistema de incentivos competitivo para ser atractivo y competir con los 50 estados, y tenemos una infraestructura de empresas que llevan en Puerto Rico décadas, otras más nuevas, que hacen que esto sea un ecosistema súper rico, diferentes tipos de manufactura, tecnologías. Así que Puerto Rico está listo. Ya somos parte esencial de la cadena de suministros nacional de EE.UU.; jugamos un rol importante y protagónico en la seguridad nacional con la cantidad de productos que se manufacturan en Puerto Rico…”

El Diario: “Ustedes (el gobierno de Puerto Rico) tienen una relación con Nueva York desde hace varios años, a través de la Oficina de Comercio y Turismo de NY, entre otras entidades; en términos de empresas de acá, ¿cuáles son las posibilidades en esa dirección?”

Negrón Reichard: “Tengo una agenda bien cargada de reuniones con directores de empresas, tanto en NY como en Nueva Jersey. Son empresas que algunas ya están establecidas en Puerto Rico, y vengo a tocar base con ellos, porque queremos ser agresivos, expandir y apoyarlos; y algunas empresas nuevas que están evaluando la posibilidad de mudarse a Puerto Rico…Nosotros hemos estado anunciado progresos en términos de empresas que han decidido apostar a Puerto Rico. Una importante que me gusta resaltar es la empresa Stryker (Michigan), que ya tenía presencia en Arroyo, Puerto Rico, y, en febrero, anunciamos su expansión a otra localización en Humacao en el antiguo edificio de Microsoft”

Sebastián Negrón Reichard, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de Puerto Rico, en una conferencia de prensa junto a la gobernadora Jenniffer González. Foto: cortesía de La Fortaleza

El Diario: “Puerto Rico enfrenta unos retos particulares, por ejemplo, el sistema eléctrico; la propia deuda (del gobierno), que estamos enfrentando todavía…¿Cómo usted va a convencer a los que tengan dudas de invertir en Puerto Rico por estas situaciones a que se animen o que cambien cualquier percepción que puedan tener de que no es positivo para ellos y sus empresas invertir en Puerto Rico?”

Negrón Reichard: “En Puerto Rico se ha probado la capacidad de ser líder en manufactura y en exportación. Nosotros exportamos más que cualquier estado, productos farmacéuticos y dispositivos médicos…, $50 billones ($50,000 millones) de dólares anualmente. O sea que sabemos hacerlo; lo hemos hecho. Nosotros tenemos conexión directa con 18 países de carga; conexión con una escala con 143 países; producimos 18,000 estudiantes de STEM cada año (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) cada año; UPR de Mayagüez, de las mejores 20 en la nación. O sea, que tenemos un peritaje que nadie no los quita”

“Tenemos unos retos…El tema de energía es la prioridad número 1 de la gobernadora (Jenniffer González) y esta Administración; específicamente, resolver el tema de la generación. La mayoría de la generación se hace en el sur y la mayoría de la demanda está en el norte; vienen meses de alta demanda de carga eléctrica, y se está trabajando agresivamente para buscar soluciones temporeras de cara al verano, y también trabajando para buscar soluciones a largo plazo, en uno o dos años, de buscar nueva producción de energía y que el sistema tenga la producción que necesita. Yo tengo comunicación constante y directa con todos los gerentes generales de las plantas de manufactura. Cuando hay un issue, algún problema, pedido, se les atiende inmediatamente… Entendemos que la energía es un reto que estamos resolviendo. En términos de la deuda, ya Puerto Rico (el gobierno central) dejó su bancarrota y se dejó atrás…Se están siguiendo unos ‘deadlines’ importantes que significa que Puerto Rico está mejorando su manejo de las finanzas del Gobierno. La deuda que queda es la de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que es la parte que la gobernadora está trabajando directamente con la Junta de Supervisión Fiscal para terminarla”

El Diario: “En la Ley PROMESA (bajo la que se creó la Junta) hay unas disposiciones para que la Junta incentive el desarrollo económico, pero hay cuestionamientos de que no se ha hecho lo suficiente en esa área. O sea, se quiere que Puerto Rico salga de la deuda completamente, incluyendo la de la Autoridad, y que entre nuevamente al mercado de bonos, pero, ¿dónde ha quedado esa parte de desarrollo económico?”

Negrón Reichard: “A nivel del Departamento, yo estoy enfocado en todas las herramientas del gobierno estatal para adelantar la economía, que significa agilizar los permisos, trabajar con la infraestructura, reunir a todos los secretarios y estar todos en la misma página de hacia dónde vamos en la economía; buscar empresas nuevas que vengan, y proteger las que estén ahora para que no perdamos ni un solo empleo. Yo he tenido conversaciones con la Junta; la gobernadora las tiene de manera constante y entendemos que hay un interés de ayudar en el tema de desarrollo económico también. En particular, hay un proceso de aprobación de permisos que se llama Título 5 de PROMESA, que históricamente no ha sido utilizado por la Junta y nosotros estamos viendo si es algo que ellos van a utilizar…Lo más reciente que enseña el esfuerzo del Gobierno es la Orden Ejecutiva 12 que firmó la gobernadora para designar al DDEC como coordinador del proceso y estrategia de reshoring e incluye disposiciones que llevan y llaman a una coordinación directa con la Junta”

El Diario: “¿Cómo se va a atender el problema de la falta de capital de las Pymes (Pequeñas y medianas empresas)?, porque sabemos que buena parte de la población en Puerto Rico opera Pymes y sigue siendo un reto para estos negocios avanzar. ¿Qué va a hacer el Departamento en esa dirección? Hay quienes plantean que hay mucho incentivo para el extranjero, pero que para los locales nos quedamos cortos”

Negrón Reichard: “Los beneficios que hay de incentivos, muchos de ellos, aplican a las empresas pequeñas y medianas. Lo que pasa es que el Departamento tiene que hacer una labor más agresiva para comunicar estos incentivos. No solo eso; una vez se solicitan los incentivos, tenemos que actuar de manera rápida; tenemos que ser muy eficientes. Por ejemplo, el programa de Joven Empresario, que le da beneficios contributivos a jóvenes que sea empresarios por un periodo de tres años, no podemos tardarnos seis o nueve meses en contestarle al joven empresario si le vamos a dar el decreto o no. Esos son cambios organizacionales y procesales que simplemente tenemos que corregir para darle un poco de certeza a los pequeños y medianos empresarios que van a contar con su decreto. Tenemos que hacer una mejor labor de comunicar lo que hay, y tenemos que ser más efectivos en el rol del Gobierno. En todo el tema de los permisos, no podemos obstaculizar el hacer negocios en Puerto Rico. Tenemos que agilizar las cosas, y es algo que hemos estado haciendo. En los primeros tres meses, hemos aprobado 5,700 Permisos Únicos (para iniciar o continuar la operación de un negocio) más que la misma fecha el año pasado”

El Diario: “¿Usted entiende que la Ley 22 ha cumplido con su propósito o se puede mejorar para hacer que sea más efectiva en términos de inversión y empleo?”

Negrón Reichard: “El reporte del retorno de inversión que preparó el Departamento hizo un análisis de todas las leyes de incentivo; qué por ciento de retorno a la inversión le traen a Puerto Rico. El área que más le trajo fue la manufactura extranjera. Por eso hay un enfoque tan grande del Departamento. El área de la antigua Ley 22, si no me equivoco, señala un retorno positivo de un 10%. ¿Qué quiere decir? Ese es el análisis del retorno que ha habido?y también desglosa el estimado de cuántos empleos se han creado (de 11,562 en 2020 a 22,192 en 2022). Así que esa es la data. Nosotros respondemos a la ley de Puerto Rico, y por eso es un decreto que se sigue revisando, autorizando y fiscalizando. La parte de fiscalización es bien importante, y es algo que nosotros vamos a asegurarnos que se cumplan con los informes anuales que tienen que entregar; que se revoquen los decretos que no cumplen con la ley, que no están siguiendo la ley de Puerto Rico, así que eso es algo a lo que vamos a estar bien pendientes”

El Diario: “Pero, ¿cuál es la estrategia? porque el anterior secretario (Manuel Cidre) dijo que se haría una auditoría de cumplimiento que inició en el 2021; se notificó que eran aproximadamente 300 decretos que se habían revocado por incumplimiento. ¿Cuál es el estatus ahora y qué es lo próximo en esta discusión?”

Negrón Reichard: “Si no me equivoco, se revocaron alrededor de 300 decretos en el periodo de cuatro años. Nosotros estamos enfocados en que se cumpla la ley. Si las personas reciben un incentivo contributivo, tienen que seguir la ley. Si fue que no entregaron los informes anuales, nosotros vamos a asegurarnos que se entreguen los informes; y si no, se van a seguir los debidos procesos de ley para forzar ese cumplimiento; y, si no, se tomarán las acciones debidas como consecuencias de no seguir la ley o los procesos reglamentarios del Departamento”

El Diario: “Lo que estoy entendiendo es que no hay intención de recomendar a la Legislatura (de Puerto Rico) enmiendas a la ley, ¿o el DDEC lo está considerando?”

Negrón Reichard: “Nosotros siempre estamos buscando maneras de que la ley de incentivos traiga más retorno a Puerto Rico. Mientras tanto, nosotros enseñamos lo que ha sido el análisis del beneficio de esa ley al día de hoy”.

El Diario: “(La representante republicana Nicole) Malliotakis y (la representante demócrata Nydia) Velázquez han presentado un proyecto para un crédito por inversión de hasta 40% a empresas que hagan negocios en la isla. Ese tipo de proyecto, uno bipartidista, ¿ustedes lo estarían respaldando?”

Negrón Reichard: “Yo voy a decir que la oficina de asuntos federales (PRFAA) y la gobernadora misma sea la que establezca comentarios sobre esto. Yo estuve con Malliotakis en Puerto Rico; la recibí. Tuvimos una mesa redonda y fue una muy buen discusión, y en ese sentido, le daría la deferencia para que comente sobre asuntos de legislación a la directora (de PRFAA), Gabriela Boffelli”

El Diario: “Pero, ¿le parece buena idea?”

Negrón Reichard: “Voy a dejar que comente Gabriella Boffelli”

Esta entrevista fue levemente editada para propósitos de mayor claridad.

