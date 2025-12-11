Gran estafa de soborno a Delta Airlines en aeropuerto JFK de Nueva York: 5 acusados

Cinco funcionarios de varias compañías de carga en el Aeropuerto JFK -el principal de Nueva York- fueron acusados ​​de sobornar a un alto empleado de Delta Airlines con más de $250,000 dólares en efectivo durante cinco años, además de viajes a Las Vegas y Atlantic City, para mantener sus lucrativos contratos, informó la Fiscalía General del Estado de Nueva York.

En una de las tres partes del supuesto complejo esquema, Irfan Syed, director ejecutivo de Jet Way Security y Jet Way Aviation Services, junto con su principal asesor, Beau Bauer, y un tercer cómplice aún no imputado al frente de Alliance Ground International, presuntamente pagaron a un funcionario no identificado de Delta $8,000 dólares cada tres meses entre 2018 y 2023 a cambio de extender sus codiciados contratos, según el comunicado de la fiscalía.

Los supuestos estafadores al parecer crearon facturas falsas de $25,000 dólares cada trimestre para que parecieran pagos legítimos de AGI a Jet Way. En cambio el dinero se dividió entre Syed, el cómplice no identificado y el funcionario de Delta, según la Fiscalía General. También le permitieron al empleado de Delta cuatro viajes al año a Las Vegas y otros a Atlantic City, compensando sus gastos, detalló Daily News.

El funcionario de Delta también aceptó sobornos para conservar los contratos de un cuarto hombre, Raymond Kayume, director de Kennedy Advanced Professional Services, empresa que proporciona trabajadores al aeropuerto. Kayume acordó pagar el 5% de las ganancias de la empresa al empleado de Delta, ocultando los pagos en cheques por trabajos fantasma.

La tercera parte del esquema en el aeropuerto involucraba a Joseph Puzzo, gerente de American Compressed Gases Inc., empresa que suministra el gas que alimenta las carretillas elevadoras. Para conservar los contratos de su empresa Puzzo canalizó sobornos a una tercera empresa por honorarios de consultoría falsos, según alegó la fiscalía estatal. Esta empresa se quedaba con la mitad del efectivo y enviaba el resto al funcionario de Delta, justificando los sobornos emitiendo cheques por espacios de oficina inexistentes.

Syed, Baer, ​​Kayume y Puzzo comparecieron ante el Tribunal Penal de Queens el miércoles por la tarde por múltiples cargos de soborno, lavado de dinero y fraude. Se espera que el quinto cómplice comparezca en los próximos días.

El funcionario de Delta aún no ha sido acusado. “Cuando las empresas sobornan para obtener contratos lucrativos, los neoyorquinos comunes pueden sufrir las consecuencias de un servicio deficiente y costos más altos”, declaró la Fiscal General del estado, Letitia James, en el comunicado. “Estos esquemas de soborno afectaron servicios de transporte de carga críticos en uno de los aeropuertos más transitados del país. Estos individuos infringieron la ley reiteradamente, pero hoy desmantelamos sus esquemas de pago por participación y los hacemos responsables”.

Los coacusados ​​enfrentan hasta 15 años de prisión cada uno. La investigación involucró a la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ), que opera el aeropuerto, y a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En julio de 2024 Kevaughn Wellington y Ky-Mani Straker, dos ex trabajadores del Servicio Postal (USPS), fueron acusados ​​como sospechosos de robar más de $4 millones de dólares en cheques del Tesoro de una instalación de correo en el aeropuerto JFK de Nueva York. Fue “uno de los mayores robos” en la historia del Aeropuerto Internacional JFK, dijo entonces el fiscal federal Breon Peace