Manhattan acusa a pandilleros de “OY” por planear matar a un joven y otros delitos

El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, presentó este miércoles una acusación formal contra 13 presuntos integrantes de la pandilla “OY”, señalados por “meses de violencia” que incluyeron un homicidio, múltiples tiroteos y una conspiración para asesinar a un hombre en el Alto Manhattan, informó en un comunicado.

Según el fiscal, los imputados “presuntamente colaboraron para cometer de forma descarada e indiscriminada una amplia gama de actos de violencia”, incluidos varios tiroteos, un homicidio y un apuñalamiento.

Entre los episodios más graves figura el ataque ocurrido en octubre de 2024, cuando Tresaun Clements, de 16 años, fue identificado erróneamente como miembro de una banda rival y supuestamente agredido por uno de los acusados.

“Esta violencia perdida fue innecesaria y resultó en la muerte de un joven que debería estar vivo hoy”, dijo Bragg en el comunicado.

De los 13 acusados, 12 enfrentan cargos en la Corte Suprema del Estado de Nueva York por conspiración en segundo y cuarto grado.

En total, se les atribuyen 66 cargos, entre ellos presunto intento de homicidio en segundo grado, intento de agresión en primer grado y posesión ilegal de armas en segundo grado.

Durante la investigación se recuperaron 14 armas semiautomáticas.

“Patio de recreo mortal”

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica S. Tisch, también condenó la presunta actividad criminal del grupo. Afirmó que estos individuos “convirtieron zonas de Harlem en su propio patio de recreo mortal” y que el NYPD continuará trabajando para desmantelar bandas que amenacen a la comunidad.

Los documentos judiciales señalan que la pandilla “OY”, con base en el centro de Harlem, mantenía disputas con otros grupos vinculados a la venta de drogas y, para demostrar dominio, presuntamente entraba en territorios rivales armada y coordinaba ataques.

Sus rivales se concentraban en cuatro complejos de NYCHA en Harlem y el Alto Manhattan: Drew Hamilton Houses, Harlem River Houses, Douglass Houses y Polo Grounds Towers.

El comunicado también detalla un episodio ocurrido dentro del Tribunal Penal de Manhattan el 28 de enero de 2025, cuando varios de los acusados supuestamente introdujeron dos hojas de bisturí al edificio ubicado en 100 Center Street.

De acuerdo con lo alegado, los sospechosos esperaron a dos miembros de una banda rival fuera de la Sala 93 y posteriormente los acuchillaron antes de que intervinieran los agentes del tribunal.

El caso está a cargo de los fiscales adjuntos Jean Prisco y Sean Flatow, bajo la supervisión de los altos funcionarios de la División de Primera Instancia. Bragg agradeció la labor del Departamento de Policía de Nueva York y de los oficiales y detectives que colaboraron en la investigación.