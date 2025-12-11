Maripily Rivera viaja a Puerto Rico para celebrar la Navidad en su isla

La ganadora de La Casa de los Famosos 4, Maripily Rivera, anunció que viaja a Puerto Rico para pasar en la isla las festividades de Navidad.

En un video que subió a su cuenta en Instagram, la actriz puertorriqueña comentó: “Bueno, mis amores, ya montada en el avión, para Puerto Rico, a pasar Navidades. Así que llega el huracán boricua, para los que están preguntando por mi entrenamiento, llego a entrenar”.

Luego de esto, la creadora de contenido mostró el outfit que usó para este viaje y dijo que le encanta lucir espectacular, así sea para viajar. “Antes muerta que sencilla”, afirmó.

Maripily Rivera también mostró la vista que tenía en el avión. “Chao, los amo”, culminó la también empresaria en el material audiovisual.

Los seguidores de la puertorriqueña le desearon un buen viaje y por eso le escribieron mensajes como: “En Ponce tienen todos los días actividades está bien lindo, pásala bien y que comas ricoooooo. Pasteles, lechón y arroz con gandules”.

Otros comentarios que le dejaron a la famosa fueron: “Tan hermosa nuestro huracán boricua”, “Buen viaje a nuestra islita bella”, “Que disfrutes al máximo, como te lo mereces”.

Maripily Rivera de vuelta al gimnasio

La influencer se ha mostrado recientemente muy emocionada porque pudo volver al gimnasio luego de su recuperación de una operación para reducir el tamaño de sus senos.

“Retomando mis fuerzas con lo que amo disfrutar mis entrenamientos con mi coach Viktor, desde Duro Zone calentando motores para mi preparación en enero, que regreso para competir bikini, prepárense que el huracán boricua viene con más fuerzas que nunca y no paing no gaing”, escribió.

