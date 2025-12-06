Maripily Rivera comparte fotos en bikini en Miami: ‘Mi lugar favorito’

Luego de su operación, la actriz boricua Maripily Rivera regresó a la playa en Miami, su lugar favorito, para tener un momento de relax.

En su cuenta en Instagram, la actriz puertorriqueña compartió un mensaje para hablar de lo mucho que disfrutó este día. “En el mar la vida es más sabrosa y con esta sirena boricua amante de la playa y por fin en mi lugar favorito que este huracán boricua extrañaba mucho”, dijo la ganadora del reality show La Casa de los Famosos 4.

En otra publicación, la creadora de contenido dio detalles de lo mucho que disfruta estos momentos en su vida.

“Amando este momento así solita disfrutando de la playa, dejando que el caliente del sol acaricie este cuerpecito de este huracán boricua que tanto extrañaba estar aquí así de relajada 🫶🏾🌺 siempre seré una sirena 🧜‍♀️ del mar”, afirmó.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron a estas fotos con mensajes como: “La más dura”, “Manda beso, mi hermosa sirena”, “Siempre hermosa, una diosa”, “Qué hermosa, mi amor, nos amamos”.

Otros escribieron: “La que puede, puede, como decimos en nosotros los boricuas, en mi país Puerto Rico”, “La patrona, bellísima”, “Ya se extrañaban estas vistas”.

La creadora de contenido se sometió a una cirugía de cambio de implantes y reducción de senos (una mastopexia) a mediados de octubre de 2025.

Maripily indicó que la decisión fue en gran parte por salud, ya que sus implantes anteriores tenían 16 años y su cuerpo más delgado lo estaba pidiendo. También mencionó que quería un resultado más natural y un busto más pequeño, diferente a la “moda” anterior.

