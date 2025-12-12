Mujer fue apuñalada por otra dentro de famosa tienda Macy’s de Nueva York

Una mujer de 38 años fue apuñalada varias veces ayer a media tarde dentro de la famosa tienda Macy’s de Nueva York.

El crimen sucedió poco antes de las 3 p.m. del jueves en el 7mo piso del almacén en Herald Square, una de las tiendas por departamento más grandes del mundo. La víctima no identificada sufrió heridas en la espalda y el brazo y fue trasladada al Bellevue Hospital en condición estable, reportó ABC News.

La Policía de Nueva York arrestó a una mujer en relación con un apuñalamiento. Fue identificada como Kerri Aherne, de 43 años y residente de Massachusetts. La acusaron de intento de homicidio, agresión y posesión ilegal de un arma. No está claro el motivo del ataque ni el posible vínculo entre ambas mujeres. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Un portavoz de Macy’s emitió un comunicado diciendo: “Estamos profundamente entristecidos por el incidente ocurrido hoy, ya que la seguridad de nuestros clientes y trabajadores es nuestra máxima prioridad. Cualquier pregunta adicional será remitida a las autoridades locales”.

El crimen de ayer sucedió fue el segundo ataque dentro de la icónica tienda departamental de la ciudad de Nueva York en el último mes. El 19 de noviembre un hombre de 71 años estaba de compras con su familia cuando Donna Francis, de 65 años, se le acercó por detrás y lo golpeó en la cabeza cuatro veces con un objeto, que se cree era un teléfono celular, informó entonces NYPD.

La víctima de ese incidente fue atendida en un hospital local por contusiones internas profundas. Francis fue arrestada y acusada de agresión, recordó CBS News. En esta época decembrina esa zona y el interior de la tienda suelen tener alta congestión de público, mayormente turistas.