¿Cuáles son las nuevas leyes que entrarán en vigor en Nueva Jersey en 2026?

Nueva Jersey implementará una serie de nuevas leyes a partir de 2026 que impactarán directamente en el bolsillo de los trabajadores, los conductores y la comunidad de veteranos del estado.

Las medidas incluyen un aumento al salario mínimo, incrementos en los peajes de algunos puentes y cambios estructurales en el área de Asuntos de Veteranos, de acuerdo con información publicada por FOX.

Aumento del salario mínimo en Nueva Jersey

La mayoría de los trabajadores que ganan el salario mínimo en el llamado Estado Jardín recibirán un incremento de $43 centavos de dólar por hora, lo que elevará la tarifa mínima a $15.92 dólares por hora a partir del 1 de enero próximo.

Los empleados de pequeñas empresas y los trabajadores de temporada también verán un aumento, pasando de $14.53 a $15.23 dólares por hora.

El Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral del estado explicó, de acuerdo con el medio, que este ajuste se basa en el aumento del Índice de Precios al Consumidor reportado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

El gobernador saliente Phil Murphy impulsó el aumento progresivo del salario mínimo desde 2018, cuando se ubicaba en $8.60 dólares.

En febrero pasado, Murphy firmó una ley que elevó el salario a $15.13 dólares por hora.

“Este aumento brindará un apoyo vital a todos los trabajadores de Garden State”, afirmó el comisionado laboral Robert Asaro-Angelo, citado por FOX.

Aumento de peajes en los puentes del río Delaware

Otra de las medidas que entrará en vigor es el aumento de los peajes en los ocho puentes que conectan Nueva Jersey con Pensilvania. El ajuste afectará a cruces como Trenton-Morrisville, Scudder Falls, New Hope-Lambertville, Easton-Phillipsburg, Portland-Columbia, Milford-Montague, entre otros.

Los conductores de autos, SUV, camiones y motocicletas deberán pagar $2 dólares con EZPass y $5 dólares con peaje por placa.

Los vehículos con remolques de uno o dos ejes pagarán $4 dólares con EZPass y $7 dólares con peaje por placa.

De acuerdo con FOX, las nuevas tarifas representan un aumento de $50 centavos de dólar para usuarios de EZPass y de $2 dólares para quienes usan el sistema de cobro por placa.

Cambios en el Departamento de Asuntos de Veteranos

Otra ley firmada por el gobernador Murphy redefine la estructura del actual Departamento de Asuntos Militares y de Veteranos. A partir del nuevo año, pasará a llamarse Departamento de Asuntos de Veteranos, con un enfoque exclusivo en la atención de esta población.

El nuevo organismo se concentrará en temas como vivienda, atención médica, salud mental y beneficios para veteranos y sus familias. Las funciones militares del estado continuarán operando bajo el Departamento de Asuntos Militares.

“Al establecer un departamento dedicado exclusivamente a las necesidades de los veteranos, garantizamos que tengan acceso directo al apoyo y los recursos que merecen”, declaró Murphy, según recogió FOX.

