¿Cuáles son las nuevas leyes que entrarán en vigor en Nueva York en 2026?

Nueva York se prepara para iniciar 2026 con un paquete de nuevas leyes que impactarán a trabajadores, empresas de entrega, vendedores ambulantes y conductores. De acuerdo con FOX, las medidas buscan reforzar derechos laborales, mejorar la transparencia en los pagos y aumentar la seguridad vial.

A continuación, el resumen de los principales cambios que entrarán en vigor a lo largo del año.

Aumento del salario mínimo en todo el estado

El salario mínimo en Nueva York subirá $50 centavos a partir del 1 de enero de 2026.

En la región sur del estado (ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester) pasará a $17 dólares por hora, mientras que en el norte del estado será de $16 dólares por hora.

La medida aplica para todos los trabajadores, incluidos empleados con propinas, restaurantes de comida rápida y salones de uñas.

FOX recuerda que el robo de salario ya está tipificado como delito penal y que desde 2027 los aumentos se ajustarán al Índice de Precios al Consumidor, salvo excepciones económicas.

Fin de las sanciones penales para vendedores ambulantes

De acuerdo con el medio, a partir del 9 de marzo ya no habrá cargos penales por delitos menores para vendedores ambulantes y de comida que operen sin licencia. En su lugar, se aplicarán multas y sanciones civiles, no procesos criminales.

Transparencia obligatoria en el pago de repartidores

FOX informó que, desde el 26 de enero, las empresas de entrega deberán pagar a los repartidores contratados dentro de los siete días posteriores al período de pago.

Además, estarán obligadas a entregar comprobantes detallados por escrito explicando cómo se calculó la remuneración y a conservar esos registros por al menos tres años.

Nueva licencia por enfermedad y seguridad

La Ley de Tiempo de Enfermedad y Seguridad de la Ciudad de Nueva York exigirá que los empleadores otorguen 32 horas de licencia no remunerada por año desde el 22 de febrero.

Los empleados podrán usar ese tiempo de inmediato y los empleadores deberán registrar y reportar los saldos de licencias. Eventos que antes permitían cambios temporales de horario ahora serán considerados motivos válidos de licencia, aunque los empleadores ya no estarán obligados a aprobar los cambios de turno.

Opción de propina obligatoria al hacer pedidos de comida

A partir del 26 de enero, las plataformas de entrega de comida y comestibles deberán ofrecer a los clientes una opción de propina antes o al momento de realizar el pedido, según informó FOX.

La medida busca mayor transparencia para los usuarios y los repartidores.

Propinas estandarizadas en apps de reparto

Aplicaciones como Uber Eats e Instacart estarán obligadas a incluir una opción de propina mínima del 10% del total de la compra en cada pedido desde el 26 de enero.

Más campañas contra el fraude en asistencia migratoria

FOX señala que el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador deberá ampliar las campañas de educación pública desde el 26 de enero para alertar sobre estafas relacionadas con supuestos servicios de asistencia migratoria.

También se exigirán informes anuales sobre quejas e inspecciones.

Nuevos estándares de seguridad para bicicletas eléctricas

Los repartidores que usen bicicletas eléctricas deberán emplear modelos certificados bajo los estándares de seguridad de Nueva York desde el 26 de enero.

Las empresas de reparto serán responsables del cumplimiento, a menos que participen activamente en programas de intercambio o alquiler de equipos aprobados por la ciudad.

Sistema de puntos más estricto para conductores

FOX reportó que, a partir de febrero de 2026, Nueva York aplicará sanciones más duras por infracciones de tránsito. El límite para suspender la licencia bajará de 11 puntos en 18 meses a 10 puntos en dos años.

Además, aumentarán los puntos por faltas comunes:

Exceso de velocidad de 10 mph: de 3 a 4 puntos.

Uso del celular al conducir: de 5 a 6 puntos.

Conducción temeraria: de 5 a 8 puntos.

También se añadirán nuevas infracciones con puntos, como luces dañadas (1 punto) y giros en U ilegales (2 puntos). Según FOX, las autoridades aseguran que estos cambios buscan mejorar la seguridad vial.

