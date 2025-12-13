Primera nevada de la temporada en camino a la ciudad de Nueva York: sábado y domingo

Aunque en teoría estamos aún en otoño y el invierno oficialmente no comienza hasta el solsticio del 21 de diciembre, el frío ha estado azotando a la ciudad de Nueva York y ahora también hay pronóstico de una nevada desde esta noche.

Un sistema de baja presión que se desplaza rápidamente está disminuyendo su velocidad lo suficiente como para atraer humedad del Atlántico y provocar algunas nevadas en la ciudad de Nueva York y el área metropolitana, explicó ABC News. Aunque todo en la naturaleza es impredecible, ésta sería la primera acumulación blanca de esta temporada en NYC, aunque en otras zonas del estado y la vecina Nueva Jersey ya ha estado nevando.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido un aviso de clima invernal para la ciudad de Nueva York, Long Island y partes de Nueva Jersey para la noche de hoy sábado y la madrugada del domingo. La acumulación de nieve sería a lo largo del corredor de la Interestatal 95, desde Filadelfia hasta Boston, marcando la primera nevada general de la temporada. Si bien las acumulaciones serán moderadas, se esperan carreteras resbaladizas y posibles interrupciones en los aeropuertos debido a las operaciones de deshielo.

También el Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY) ha emitido su primera alerta de nieve de esta temporada para este sábado a partir de las 7 p.m., hasta las 2 p.m. del domingo. Una alerta de nieve es la notificación de “nivel superior” del DSNY para la lucha contra la nieve, a diferencia del aviso de operaciones invernales de “nivel inferior”. Sus equipos comenzaron las operaciones de aplicación de salmuera en las carreteras anoche para reducir la acumulación de nieve.

En NYC el sábado comenzará seco, con un aumento gradual de la nubosidad. Se espera que la nieve comience a caer a última hora, alrededor de las 10 u 11 de la noche, y continúe hasta la madrugada del domingo.

Las acumulaciones promediarán entre 1 y 3 pulgadas (2.5 y 7.5 centímetros) en el área metropolitana, con cantidades menores al norte y oeste de la I-287; y mayores, de hasta 3 pulgadas o más (7.5 centímetros o más), al sur y este de la ciudad de Nueva York, incluyendo los condados Suffolk, Ocean y Monmouth.

Las condiciones mejorarán el domingo por la tarde, aunque las temperaturas se mantendrán bajo el punto de congelación.

La alta presión regresará el lunes, trayendo un clima soleado pero gélido, con temperaturas máximas de entre 20-30F (-2 y 0 grados Celsius). Se espera luego un aumento gradual de las temperaturas a mediados de semana, alcanzando cerca de 50F (10C) para el jueves.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce.

