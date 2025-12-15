Avioneta con 10 pasajeros se estrella antes de aterrizar en aeropuerto del centro de México

Una avioneta privada se estrelló este lunes cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, dejando un saldo lamentable de seis personas fallecidas y cuatro lesionadas, suceso que se produjo en horas del mediodía.

El accidente involucró a un avión tipo jet, modelo Cessna Citation 650, con matrícula XA-PRO, propiedad de la compañía Jet Pro. La aeronave cubría la ruta entre el Aeropuerto de Acapulco, en Guerrero, y la ciudad de Toluca, Estado de México, reportó Infobae.

Según el plan de vuelo reportado, a bordo viajaban un total de diez personas: ocho pasajeros, el piloto y el copiloto.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó que el impacto se registró exactamente a las 12:31 p.m.. hora local, en las inmediaciones del aeropuerto de Toluca.

Detalles del impacto de la avioneta

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México precisó que la aeronave cayó en la colonia San Pedro Totoltepec, específicamente en la intersección de la calle Industria Automotriz con el boulevard Miguel Alemán.

Tras el impacto, se puso en marcha un operativo interinstitucional de emergencia. Unidades de Protección Civil del Estado de México, junto con otras instituciones de emergencia, Bomberos y la Coordinación de Protección Civil del municipio de Metepec, se movilizaron al sitio para atender a los heridos y sofocar las llamas originadas por la colisión.

Adrián Hernández, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, confirmó el número de víctimas mortales.

“Se registró un accidente aeronáutico en San Pedro Totoltepec, en Toluca, el cual es atendido por Personal de Protección Civil del Estado de México en coordinación con instituciones de emergencia”, detaññó la Secretaría de Seguridad del Estado de México en un comunicado oficial.

Protección Civil del Estado de México utilizó su cuenta oficial de ‘X’ para informar sobre la atención coordinada del accidente y solicitó a la ciudadanía no acercarse al área afectada, facilitando el trabajo de los equipos de auxilio.

Las autoridades han iniciado la investigación para determinar las causas precisas del accidente. La SICT comunicó que los trabajos de análisis están a cargo de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), en conjunto con la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) y la Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).