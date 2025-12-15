Rubio llamó al nuevo presidente de Chile por su triunfo y Trump sugiere que ganó por su apoyo

El secretario de Estado Marco Rubio llemó este lunes al presidente electo de Chile, el derechista José Antonio Kast, para felicitarlo por su victoria electoral y reiterar que Washington está dispuesto a trabajar con el próximo Gobierno chileno en áreas clave de la agenda bilateral.

En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que “el secretario de Estado, Marco Rubio, conversó con el presidente electo, José Antonio Kast, para felicitarlo por su victoria electoral” y precisó que durante el contacto “el secretario Rubio enfatizó el compromiso de Estados Unidos de trabajar con Chile en prioridades compartidas, como la seguridad regional y el crecimiento económico”.

La nota oficial agregó que “ambos líderes expresaron su disposición a profundizar la cooperación y fortalecer la alianza entre Estados Unidos y Chile”.

En un mensaje posterior en X, Rubio reiteró su intención de expandir los lazos económicos con Chile y añadió que espera trabajar con Kast, quien tiene un discurso dura contra la migración, para “el fin de la inmigración ilegal”.

Pleased to congratulate President-Elect @joseantoniokast for his recent victory during our phone call today. The United States looks forward to furthering our strong partnership with Chile to benefit both our citizens and our region, including expanding economic ties and ending… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 15, 2025

Antes de que se difundiera el comunicado del Departamento de Estado, el presidente Donald Trump ya había reaccionado públicamente a la victoria de Kast durante una conferencia en la Casa Blanca, sugiriendo que su apoyo fue clave para el triunfo del derechista.

“Hace unas horas me enteré de que en Chile, la persona a la que apoyé, que no iba a la cabeza en las encuestas, terminó ganando con bastante facilidad”, declaró Trump en una rueda de prensa. “Así que estoy deseando felicitarlo. He oído que es una persona excelente”, añadió.

No obstante, todas las encuestas predecían un triunfo fácil de Kast contra la comunista Jeannette Jara, como finalmente sucedió.

Asimismo, a pesar de que dijo que apoyó al derechista, Trump no se había referido antes a las elecciones en Chile, como sí lo había hecho para las legislativas en Argentina en favor del libertario Javier Milei o para las presidenciales en Honduras apoyando a Nasry Asfura.

En cualquier caso, con el triunfo de Kast, Trump gana un nuevo aliado en la región, ya que el derechista ha manifestado antes en muchas ocasiones su apoyo a Trump y forma parte de la alianza internacional de la derecha más dura, como el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

