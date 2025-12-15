WhatsApp añade un buzón de voz para llamadas perdidas: ¿Es realmente útil?

WhatsApp incorporó una nueva función que recuerda al buzón de voz tradicional, pero adaptada a su sistema de mensajería. Se trata de una opción que permite dejar una nota de voz o un mensaje de video cuando una llamada o videollamada no es respondida.

La plataforma de Meta sostiene que esta herramienta busca facilitar la comunicación en momentos en los que no es posible contestar de inmediato, una situación frecuente durante fechas de alta actividad como las fiestas navideñas.

Cómo funciona el buzón de voz de WhatsApp

La nueva función se activa cuando una llamada o videollamada no obtiene respuesta. En ese momento, la aplicación ofrece en pantalla la posibilidad de grabar un mensaje vinculado directamente a esa llamada perdida.

Según explicó WhatsApp, el contenido puede registrarse “con un solo toque”, sin necesidad de salir del flujo de la llamada ni grabar el mensaje de forma manual desde el chat.

El tipo de mensaje disponible depende de la comunicación iniciada. Si fue una llamada de voz, el usuario puede dejar una nota de audio. Si se trató de una videollamada, se habilita la opción de grabar un mensaje de video. El destinatario podrá escuchar o ver ese contenido más tarde, directamente desde la conversación.

WhatsApp señala que, con este sistema, los correos de voz tradicionales “queden en el pasado”, ya que todo queda integrado en el chat, sin recurrir a servicios externos ni a buzones asociados a la línea telefónica.

¿Es realmente útil esta nueva función de WhatsApp?

Aquí surge la pregunta clave, pero la diferencia principal está en el contexto. El mensaje queda claramente asociado a una llamada perdida, apareciendo justo debajo del aviso correspondiente dentro de la conversación. Esto ayuda a entender el motivo del contacto sin necesidad de explicaciones adicionales.

Además, el acceso es más directo. No hace falta volver al chat, mantener presionado el micrófono o grabar un video desde cero. La opción aparece de forma automática tras la llamada no atendida, lo que agiliza la acción cuando el usuario tiene poco tiempo.

El buzón de voz de WhatsApp puede ser útil en situaciones concretas: avisar de algo urgente, explicar por qué se llamó o dejar un mensaje rápido cuando se sabe que la otra persona no puede responder en ese momento.

Sin embargo, para usuarios que ya utilizan notas de voz de manera habitual, la diferencia puede parecer mínima. La utilidad real dependerá del hábito de cada persona y del valor que le dé a tener ese mensaje ligado explícitamente a una llamada perdida.