4 tips para limpiar tu bandeja de Gmail: fácil, rápido y gratis

¿Tienes tu bandeja de Gmail con miles y miles de mensajes… incluso sin saber qué contienen? No estás solo. Este consumo de espacio es normal a medida que tu correo electrónico comienza a compartirse y realizas suscripciones.

Pero espera, ni se te ocurra eliminar uno por uno, porque después de la segunda página pasarán dos cosas: te aburres o prefieres acabar con todo, lo que tampoco es conveniente, ya que podrías eliminar información vital.

Gmail ofrece herramientas gratuitas y efectivas que permiten hacer una limpieza profunda en pocos minutos. Te compartimos cuáles son:

4 consejos rápidos para limpiar tu bandeja de Gmail

1. Localiza y elimina correos con archivos adjuntos pesados

Los mensajes con archivos grandes son los principales responsables del consumo de almacenamiento. Videos, presentaciones, PDFs extensos o imágenes en alta resolución pueden ocupar varios gigabytes sin que lo notes.

En la barra de búsqueda de Gmail, escribe el comando has:attachment y luego ordena los resultados por tamaño. Así podrás identificar rápidamente cuáles correos ocupan más espacio.

Revisa si realmente necesitas conservarlos y elimina los que ya no tengan utilidad. Este paso suele generar una liberación de espacio inmediata.

2. Borra correos antiguos que ya no tienen valor

Muchos usuarios guardan correos de hace años que ya no cumplen ninguna función. Gmail permite filtrar mensajes por fecha con un comando sencillo.

Utiliza before:AAAA/MM/DD para mostrar correos anteriores a una fecha específica. Por ejemplo, before:2021/01/01 mostrará todo lo recibido antes de 2021. Este método es ideal para hacer limpiezas anuales o bianuales.

Una vez filtrados, puedes seleccionar todos los mensajes visibles y eliminarlos en bloque.

3. Limpia promociones y suscripciones en masa

Las suscripciones a tiendas, newsletters y redes sociales son responsables de la saturación visual de la bandeja de entrada. En lugar de eliminar correos uno por uno, Gmail facilita el proceso.

Puedes ir directamente a las pestañas “Promociones” o “Social” y borrar grandes cantidades de mensajes en pocos clics. Otra opción es buscar correos que incluyan palabras como “cancelar suscripción” o “Unsubscribe” usando este comando: “cancelar suscripción” OR Unsubscribe.

Este filtro identifica mensajes de marketing y listas de correo, permitiendo una limpieza rápida y ordenada.

4. Vacía la Papelera (¡No lo olvides!)

Eliminar correos no basta si permanecen en la Papelera. Gmail conserva esos mensajes durante 30 días y siguen ocupando almacenamiento.

Para liberar espacio de verdad, entra en la carpeta “Papelera” y selecciona la opción “Vaciar papelera ahora”. Google aclara que el espacio liberado puede tardar algunas horas en reflejarse, pero el efecto es definitivo.