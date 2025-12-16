Oyamel,  una fiesta “made in México” que alegra a Hudson Yards

Oyamel, el restaurante del José Andrés Group nacido en Washington, D.C., que debutó en Hudson Yards el pasado mes de abril, se ha convertido en el nuevo hotspot mexicano de Nueva York.

Inspirado en la energía vibrante de Ciudad de México, está cargado de sabores audaces, ingredientes auténticos y una coctelería creativa lista para animar cualquier plan.

El espacioso local tiene un diseño industrial inspirado en las fiestas callejeras mexicanas./Cortesía Oyamel

El nuevo espacio —ubicado en 10 Hudson Yards, justo bajo la High Line y cerca de Mercado Little Spain— transformó el carácter industrial del lugar con un diseño inspirado en las fiestas callejeras mexicanas: estallidos de color, materiales naturales, vegetación exuberante y, por supuesto, las emblemáticas mariposas de Oyamel que ya son parte de su identidad. El diseño corre de la mano del reconocido Rockwell Group.

Oyamel, que abrió por primera vez en D.C. en 2004 y presume de un Bib Gourmand en la Guía Michelin, llegó a Nueva York con la misión de elevar aún más la escena mexicana local. Su menú es una verdadera celebración de antojitos, tacos y ceviches, con masa de maíz auténtica y sabores que viajan entre regiones.

Entre los platos estrella están: Callo de Hacha y Pulpo con marinada de piña y habanero; Tacos de Carnitas con aguacate, salsa verde y chicharrón; Empanadas de masa de maíz, como la de hongos o la de picadillo campechano, y Col de Bruselas con Salsa Macha , para los vegetarianos.

Los ceviches y aguachiles destacan en el menú del lugar./Cortesía Oyamel

Además, Oyamel cuenta con las “Fiestas Mexicanas”, platos grandes para compartir, como el Pollo al mole poblano y la Barbacoa de cordero cocinada lentamente en horno de leña. Todo acompañado, claro, de tortillas de maíz recién hechas.

El maíz también es protagonista del menú./Cortesía

La barra también juega en las grandes ligas: la famosa Salt Air Margarita de José Andrés, coronada con aire salado; la Michelada “El Bajío”; el Pineapple Habanero con mezcal y tajín; y la clásica refrescante Agua Fresca de Jamaica.

Los cocteles con espuma salada son insignia de Oyamel./Cortesía

Color, creatividad, tradición y mucha fiesta: Oyamel llegó a Nueva York para robar corazones… y antojos. ¿Listos para la primera ronda de margaritas?

Oyamel está ubicado en el 505 W 30th St, New York, NY 10001. Para reservar visite: https://www.oyamel.com/location/new-york-city/.