Sondeo de aprobación de Trump da a conocer el empeoramiento del apoyo de la base MAGA

Mientras se acerca el final de su primer año en su segundo mandato, el presidente Donald Trump está perdiendo el respaldo de dos grupos que lo impulsaron la victoria de noviembre del año pasado, de acuerdo con una nueva encuesta.

En el último sondeo Desicion Desk de NBC News, el entusiasmo por el mandatario entre los republicanos y aquellos que se identifican como integrantes de movimiento MAGA (Make America Great Again) ha disminuido desde el mes de abril.

La aprobación general de Trump ha bajado en ese período. La última encuesta, publicada el 14 de diciembre, sitúa el índice de aprobación del primer ejecutivo en un 42% y la desaprobación en un 58%. Esto supone un descenso de 3 puntos porcentuales en las cuatro encuestas de NBC News hechas en abril, la primera vez que se hizo el primer sondeo.

Asimismo, se encuestaron a 20,252 adultos en línea del 20 de noviembre al 8 de diciembre, y tienen un margen de error de ±1.9 puntos porcentuales en cualquier dirección, informó USA Today.

Su índice de aprobación es parecido al promedio diario de los sondeos de The New York Times, que el 15 de diciembre lo situó en un 43%. El promedio de desaprobación es varios puntos inferior a la encuesta de NBC News, que se situó en un 54%. Después de varios meses de mantenerse estable, el índice de aprobación de Trump sufrió una pequeña caída a mediados de noviembre, impulsada, de acuerdo a varios sondeos, por el descontento con gestión de la economía.

El porcentaje de personas que aprueban con firmeza al presidente ha disminuido a lo largo de este año, situándose en el 21%, en comparación con el 26% de abril, informó NBC News. Un poco más de personas ahora aseveran desaprobar firmemente a Trump, un 44%, en comparación con el 42% de abril.

Asimismo, entre la base del mandatario, la aprobación de su gestión se ha visto afectada. Aunque el sondeo de NBC News dio a conocer que 7 de cada 10 partidarios de MAGA todavía aseguran “aprobar firmemente” la gestión de Trump, el medio en cuestión informó que menos republicanos ya no se identifican con el movimiento MAGA en comparación con el inicio de 2025.

Entre los que todavía apoyan MAGA, la popularidad se mantiene alta, con un 70%. No obstante, representa una caída de 8 puntos, desde el 78%, desde abril.

Para los republicanos en general, el respaldo también ha descendido. Entre los encuestados que se consideran más seguidores del Partido Republicano que el movimiento MAGA, el porcentaje de quienes “aprueban firmemente” a Trump se posiciona ahora en el 35%, frente al 38% de abril.

El sondeo refuerza además lo que varias encuestas importantes han concluido en las últimas semanas: la economía es un tema significativo entre los electores y Trump está en un terreno tambaleante cuando se trata de inflación y costo de vida.

Comparándolo con una encuesta previa de NBC News en agosto, tanto los republicanos como los seguidores de MAGA tenían unos puntos porcentuales más de probabilidades de decir que sus finanzas personales empeoraron con respecto al año pasado.

En general, el 64% de los estadounidenses cree que la nación va por mal camino, lo que representa un aumento con respecto al 60% a inicios de año. Los republicanos y los integrantes de MAGA tenían 6 puntos más de probabilidad de asegurar que el país va por mal camino que en el mes de agosto, informó NBC News sobre los resultados de la encuesta.

Sigue leyendo: