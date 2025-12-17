window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

10 juguetes para Navidad en oferta de Amazon: figura de Batman baja de $65 a $32

Amazon sigue lanzando ofertas navideñas en juguetes educativos, figuras y sets creativos, con descuentos de hasta 50%

El juguete de Batman que oferta Amazon es en la versión LEGO: viene con un set de construcción inspirado en 'The Dark Knight'.

Por  Alberto Daniel Barboza

A pocos días de que llegue la Nochebuena y los regalos de Santa Claus, Amazon continúa lanzando ofertas para que puedas comprar los juguetes de tus niños. Algunos de los precios publicados superan hasta el 50% de descuento.

Desde opciones educativas hasta figuras de acción y juguetes tecnológicos, hay alternativas para distintas edades y presupuestos.

Te compartimos una lista de 10 juguetes que Amazon mantiene en su catálogo de ofertas. Consulta el nombre del producto, la descripción y el porcentaje de descuento.

10 ofertas de Amazon en juguetes para Navidad

  • 200 bloques magnéticos, cubo de construcción magnético para niños, apilamiento STEM Montessori, juguetes educativos sensoriales

Set de construcción con piezas magnéticas pensado para estimular la creatividad, la coordinación y el aprendizaje temprano a través del juego, Marca genérica.

  • Precio original: $69.99
  • Descuento: 43%
  • Precio de oferta: $39.99
  • Juguetes para niños pequeños, juego de pesca de tela, juguetes Montessori 10 en 1

Juego de pesca suave y colorido diseñado para bebés y niños pequeños, enfocado en el desarrollo sensorial y la motricidad fina, Marca genérica.

  • Precio original: $36.99
  • Descuento: 41%
  • Precio de oferta: $21.99
  • Alfombrilla de dibujo de agua para niños, pintura y escritura a color con bolígrafos mágicos

Tapete reutilizable que permite dibujar con agua, ideal para fomentar la creatividad sin ensuciar, Marca genérica.

  • Precio original: $37.99
  • Descuento: 42%
  • Precio de oferta: $21.99
  • Bicicleta de equilibrio para bebés con asiento ajustable

Bicicleta sin pedales para niños de 12 a 24 meses que ayuda a mejorar el equilibrio y la coordinación desde edades tempranas, Umatoll.

  • Precio original: $45.99
  • Descuento: 35%
  • Precio de oferta: $29.99
  • Figura de construcción de DC Batman con Bat-Pod

Set de construcción inspirado en The Dark Knight que incluye figura articulada y motocicleta Bat-Pod, LEGO.

  • Precio original: $64.99
  • Descuento: 51%
  • Precio de oferta: $31.99
  • 104 azulejos magnéticos de construcción, bloques apilables STEM

Bloques magnéticos diseñados para crear estructuras y reforzar habilidades de lógica y diseño en niños de 3 a 9 años, Marca genérica.

  • Precio original: $49.99
  • Descuento: 44%
  • Precio de oferta: $27.99
  • Juguetes sensoriales antiansiedad de 35 piezas

Kit variado de juguetes para aliviar el estrés y fomentar la concentración en niños y adultos, Scientoy.

  • Precio original: $25.99
  • Descuento: 38%
  • Precio de oferta: $16.10
  • Robot inteligente Miko 3 con IA y aprendizaje STEAM

Robot interactivo con juegos educativos y aplicaciones de aprendizaje enfocados en habilidades STEAM, Miko.

  • Precio original: $249.00
  • Descuento: 44%
  • Precio de oferta: $139.00
  • Vehículo eléctrico infantil con Bluetooth y control remoto

Camión todoterreno a batería con luces LED, varias velocidades y control parental, ELEMARA.

  • Precio original: $189.99
  • Descuento: 37%
  • Precio de oferta: $119.99
  • Kit de máquina de arte giratorio para niños

Juego de manualidades que permite crear pinturas giratorias, pensado para niños de 6 a 12 años, Dan&Darci.

  • Precio original: $29.90
  • Descuento: 50%
  • Precio de oferta: $14.99

