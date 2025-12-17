10 juguetes para Navidad en oferta de Amazon: figura de Batman baja de $65 a $32
Amazon sigue lanzando ofertas navideñas en juguetes educativos, figuras y sets creativos, con descuentos de hasta 50%
A pocos días de que llegue la Nochebuena y los regalos de Santa Claus, Amazon continúa lanzando ofertas para que puedas comprar los juguetes de tus niños. Algunos de los precios publicados superan hasta el 50% de descuento.
Desde opciones educativas hasta figuras de acción y juguetes tecnológicos, hay alternativas para distintas edades y presupuestos.
Te compartimos una lista de 10 juguetes que Amazon mantiene en su catálogo de ofertas. Consulta el nombre del producto, la descripción y el porcentaje de descuento.
10 ofertas de Amazon en juguetes para Navidad
- 200 bloques magnéticos, cubo de construcción magnético para niños, apilamiento STEM Montessori, juguetes educativos sensoriales
Set de construcción con piezas magnéticas pensado para estimular la creatividad, la coordinación y el aprendizaje temprano a través del juego, Marca genérica.
- Precio original: $69.99
- Descuento: 43%
- Precio de oferta: $39.99
- Juguetes para niños pequeños, juego de pesca de tela, juguetes Montessori 10 en 1
Juego de pesca suave y colorido diseñado para bebés y niños pequeños, enfocado en el desarrollo sensorial y la motricidad fina, Marca genérica.
- Precio original: $36.99
- Descuento: 41%
- Precio de oferta: $21.99
- Alfombrilla de dibujo de agua para niños, pintura y escritura a color con bolígrafos mágicos
Tapete reutilizable que permite dibujar con agua, ideal para fomentar la creatividad sin ensuciar, Marca genérica.
- Precio original: $37.99
- Descuento: 42%
- Precio de oferta: $21.99
- Bicicleta de equilibrio para bebés con asiento ajustable
Bicicleta sin pedales para niños de 12 a 24 meses que ayuda a mejorar el equilibrio y la coordinación desde edades tempranas, Umatoll.
- Precio original: $45.99
- Descuento: 35%
- Precio de oferta: $29.99
- Figura de construcción de DC Batman con Bat-Pod
Set de construcción inspirado en The Dark Knight que incluye figura articulada y motocicleta Bat-Pod, LEGO.
- Precio original: $64.99
- Descuento: 51%
- Precio de oferta: $31.99
- 104 azulejos magnéticos de construcción, bloques apilables STEM
Bloques magnéticos diseñados para crear estructuras y reforzar habilidades de lógica y diseño en niños de 3 a 9 años, Marca genérica.
- Precio original: $49.99
- Descuento: 44%
- Precio de oferta: $27.99
- Juguetes sensoriales antiansiedad de 35 piezas
Kit variado de juguetes para aliviar el estrés y fomentar la concentración en niños y adultos, Scientoy.
- Precio original: $25.99
- Descuento: 38%
- Precio de oferta: $16.10
- Robot inteligente Miko 3 con IA y aprendizaje STEAM
Robot interactivo con juegos educativos y aplicaciones de aprendizaje enfocados en habilidades STEAM, Miko.
- Precio original: $249.00
- Descuento: 44%
- Precio de oferta: $139.00
- Vehículo eléctrico infantil con Bluetooth y control remoto
Camión todoterreno a batería con luces LED, varias velocidades y control parental, ELEMARA.
- Precio original: $189.99
- Descuento: 37%
- Precio de oferta: $119.99
- Kit de máquina de arte giratorio para niños
Juego de manualidades que permite crear pinturas giratorias, pensado para niños de 6 a 12 años, Dan&Darci.
- Precio original: $29.90
- Descuento: 50%
- Precio de oferta: $14.99