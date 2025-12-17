10 juguetes para Navidad en oferta de Amazon: figura de Batman baja de $65 a $32

A pocos días de que llegue la Nochebuena y los regalos de Santa Claus, Amazon continúa lanzando ofertas para que puedas comprar los juguetes de tus niños. Algunos de los precios publicados superan hasta el 50% de descuento.

Desde opciones educativas hasta figuras de acción y juguetes tecnológicos, hay alternativas para distintas edades y presupuestos.

Te compartimos una lista de 10 juguetes que Amazon mantiene en su catálogo de ofertas. Consulta el nombre del producto, la descripción y el porcentaje de descuento.

10 ofertas de Amazon en juguetes para Navidad

200 bloques magnéticos, cubo de construcción magnético para niños, apilamiento STEM Montessori, juguetes educativos sensoriales

Set de construcción con piezas magnéticas pensado para estimular la creatividad, la coordinación y el aprendizaje temprano a través del juego, Marca genérica.

Precio original: $69.99

Descuento: 43%

Precio de oferta: $39.99

Juguetes para niños pequeños, juego de pesca de tela, juguetes Montessori 10 en 1

Juego de pesca suave y colorido diseñado para bebés y niños pequeños, enfocado en el desarrollo sensorial y la motricidad fina, Marca genérica.

Precio original: $36.99

Descuento: 41%

Precio de oferta: $21.99

Alfombrilla de dibujo de agua para niños, pintura y escritura a color con bolígrafos mágicos

Tapete reutilizable que permite dibujar con agua, ideal para fomentar la creatividad sin ensuciar, Marca genérica.

Precio original: $37.99

Descuento: 42%

Precio de oferta: $21.99

Bicicleta de equilibrio para bebés con asiento ajustable

Bicicleta sin pedales para niños de 12 a 24 meses que ayuda a mejorar el equilibrio y la coordinación desde edades tempranas, Umatoll.

Precio original: $45.99

Descuento: 35%

Precio de oferta: $29.99

Figura de construcción de DC Batman con Bat-Pod

Set de construcción inspirado en The Dark Knight que incluye figura articulada y motocicleta Bat-Pod, LEGO.

Precio original: $64.99

Descuento: 51%

Precio de oferta: $31.99

104 azulejos magnéticos de construcción, bloques apilables STEM

Bloques magnéticos diseñados para crear estructuras y reforzar habilidades de lógica y diseño en niños de 3 a 9 años, Marca genérica.

Precio original: $49.99

Descuento: 44%

Precio de oferta: $27.99

Juguetes sensoriales antiansiedad de 35 piezas

Kit variado de juguetes para aliviar el estrés y fomentar la concentración en niños y adultos, Scientoy.

Precio original: $25.99

Descuento: 38%

Precio de oferta: $16.10

Robot inteligente Miko 3 con IA y aprendizaje STEAM

Robot interactivo con juegos educativos y aplicaciones de aprendizaje enfocados en habilidades STEAM, Miko.

Precio original: $249.00

Descuento: 44%

Precio de oferta: $139.00

Vehículo eléctrico infantil con Bluetooth y control remoto

Camión todoterreno a batería con luces LED, varias velocidades y control parental, ELEMARA.

Precio original: $189.99

Descuento: 37%

Precio de oferta: $119.99

Kit de máquina de arte giratorio para niños

Juego de manualidades que permite crear pinturas giratorias, pensado para niños de 6 a 12 años, Dan&Darci.