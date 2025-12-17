En vivo: Acá puedes ver el discurso de Trump a la nación

El presidente Donald Trump ofrece esta noche un discurso a la nación desde la Casa Blanca, en el que se espera que repase los logros de su primer año de gestión y adelante sus planes para los próximos tres años, mientras crecen las especulaciones sobre un posible anuncio de guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“El mensaje de esta noche es que heredamos un desastre… y nuestro país va a ser más fuerte que nunca”, dijo Trump al ser consultado este miércoles sobre su intervención.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que el discurso resaltará lo que el mandatario considera los mayores logros de su gestión y adelantará políticas para 2026.

“Lo mejor está por venir, como suele decir, y por eso se dirigirá al país para hablar de todos sus logros históricos del año pasado y tal vez adelantar algunas políticas que vendrán el año que viene”, explicó Leavitt.

Por su parte, el periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó en su pódcast ‘Judging Freedom’ que el presidente anunciaría una guerra con Venezuela durante la transmisión, citando a un legislador como fuente.

“Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00″, declaró Carlson, aunque Trump no confirmó esta información en sus comentarios públicos.

El discurso será televisado en vivo y puedes verlo acá:

En español:

En inglés: