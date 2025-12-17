Las detenciones ilegales de ICE nos perjudican a todos

La ciudad de Nueva York siempre ha sido una ciudad de inmigrantes. Durante generaciones, personas de todos los rincones del mundo han hecho de este lugar su hogar, fortaleciendo nuestros vecindarios, nuestra economía y nuestra cultura. Nuestras políticas de ciudad santuario, aprobadas y ampliadas a lo largo de décadas, reflejan una verdad simple, que los neoyorquinos creemos que todos merecen vivir sin miedo.

Pero hoy, esa promesa está amenazada. A medida que la administración federal intensifica los ataques contra los inmigrantes neoyorquinos, estamos viendo los verdaderos perjuicios de las detenciones ilegales de ICE y el perfilamiento racial. El pasado mes de noviembre, LatinoJustice lideró un caso en el que un jurado federal otorgó 112 millones de dólares a 674 personas que el condado de Suffolk mantuvo ilegalmente en la cárcel más allá de sus fechas de liberación legales, únicamente porque ICE solicitó que fueran retenidas.

Estas detenciones fueron inconstitucionales, innecesarias y profundamente perjudiciales, no solo para las personas separadas de sus familias, sino también para la confianza que nuestras comunidades necesitan para sentirse seguras.

Cuando las agencias locales colaboran con ICE al margen de la ley, las personas son encarceladas injustamente. Las familias se ven sumidas en una crisis, y los inmigrantes neoyorquinos tienen miedo de denunciar delitos, buscar ayuda o incluso acceder a servicios básicos. Ese miedo nos hace a todos menos seguros.

En este momento, las leyes de la ciudad de Nueva York todavía tienen huecos que permiten que este daño continúe. No existe una vía legal clara para que las personas detenidas ilegalmente debido a la intervención de ICE busquen justicia. Y aunque el Concejo Municipal logró impedir que ICE operara dentro de Rikers Island, la ley no especifica completamente que ICE no puede establecer una oficina en las propiedades de las cárceles de la ciudad. Estas incertidumbres legales le dan a ICE margen para extralimitarse y dejan a las agencias municipales inseguras sobre sus obligaciones.

Afortunadamente, el Concejo Municipal de Nueva York puede solucionar estas lagunas, y varios concejales y organizaciones de derechos de los inmigrantes ya están liderando y apoyando este esfuerzo. A medida que la administración Trump intensifica la aplicación de leyes de inmigración perjudiciales, existen esfuerzos para fortalecer y proteger las leyes de ciudad santuario de nuestra ciudad. Nueva York no utilizará sus propios recursos municipales para ayudar en las redadas de inmigración federales.

En LatinoJustice, apoyamos especialmente la Ley de Confianza de la Ciudad de Nueva York y la Introducción 1412. Nuestro reciente veredicto de 112 millones de dólares en el condado de Suffolk demuestra exactamente por qué es necesaria la rendición de cuentas. Cuando las agencias municipales o del condado ignoran las leyes de ciudad santuario, las personas son detenidas ilegalmente, a veces durante días, y las familias sufren daños duraderos. La Ley de Confianza garantiza que los neoyorquinos puedan buscar justicia cuando se violen estas leyes. La Iniciativa 1412 garantiza que ICE no pueda infiltrarse discretamente en nuestras cárceles.

Durante décadas, LatinoJustice ha luchado contra las detenciones ilegales, el perfilamiento racial y el abuso de poder gubernamental. Vemos a diario cómo las acciones de ICE y la cooperación ilegal desestabilizan a las comunidades inmigrantes, desalientan la denuncia de delitos y debilitan la seguridad pública para todos. Fortalecer las leyes de santuario no se trata solo de proteger a los inmigrantes neoyorquinos, sino de proteger la salud, la seguridad y la estabilidad de toda nuestra ciud

Nueva York es más fuerte cuando nos protegemos mutuamente. Estos proyectos de ley reafirman que somos una ciudad que valora la dignidad, la justicia y el estado de derecho. Al aprobar la Ley de Confianza de la Ciudad de Nueva York y la Iniciativa 1412, el Concejo Municipal puede garantizar que construyamos una Nueva York donde todos se sientan protegidos y valorados. La seguridad pública es más sólida cuando la Ciudad de Nueva York tiene el poder de tomar medidas que los neoyorquinos saben que hacen que nuestras comunidades sean seguras. Ahora es el momento de que nuestra ciudad se mantenga firme en sus valores y actúe con decisión para proteger a todos los que consideran a Nueva York su hogar.

Rex Chen es el Abogado Supervisor de Derechos de los Inmigrantes en LatinoJustice PRLDEF.