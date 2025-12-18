Carta abierta al alcalde electo Mamdani

18 de diciembre de 2025

Estimado alcalde electo Zohran Mamdani:

El ecosistema de medios de comunicación étnicos y comunitarios no puede sobrevivir otros cuatro años de abandono por parte del ayuntamiento.

Le escribimos como representantes de medios periodísticos de la ciudad más grande del mundo y, sin duda, su capital mediática. Sin embargo, durante los últimos cuatro años, el compromiso del gobierno de la ciudad de Nueva York con nuestro sector ha disminuido significativamente, como lo demuestra la erosión del mandato publicitario de la Ley Local 83. En 2021, la Ley Local 83 (LL83) estableció que todos los departamentos y agencias de la ciudad debían destinar al menos el 50% de sus presupuestos publicitarios a los medios comunitarios y étnicos, consolidando una Orden Ejecutiva del 2020 que tenía como objetivo corregir la desigualdad en el gasto en medios. Hasta ese momento, según una investigación realizada por el Centro de Medios Comunitarios (CCM), parte de la Escuela de Periodismo Craig Newmark de CUNY, el 82% de los 18 millones de dólares anuales que la ciudad gastaba en publicidad se destinaba a grandes medios de comunicación tradicionales con poca conexión con las comunidades inmigrantes y trabajadoras que son el motor de esta ciudad. El resto nos quedábamos con el 18%.

La ley fue innovadora en su intento de corregir esa desigualdad y pionera a nivel nacional. Durante los últimos cinco años, como informó el CCM, la política de la ciudad de Nueva York ha destinado 72 millones de dólares a medios y emisoras comunitarios, y la ley se está replicando en varios estados y ciudades de todo el país.

“La Ley Local 83 contribuyó en gran medida a ayudar a los pequeños medios comunitarios de propiedad familiar a mantenerse a flote en una era en la que la sostenibilidad es una preocupación apremiante debido a la disminución de las oportunidades de financiación institucional y la enorme competencia de las plataformas publicitarias de las redes sociales y las grandes empresas tecnológicas”, dijo Vania Andre, editora de The Haitian Times.

Sin embargo, bajo la administración de Adams, la LL83 se fue erosionando lentamente. El gasto publicitario de la ciudad disminuyó anualmente. La oficina del contralor saliente, Brad Lander, emitió una dura crítica a principios de este año: el gasto publicitario total cayó un 84% después de la entrada en vigor de la ley, y en el año fiscal 2024 solo se gastaron 7.2 millones de dólares en medios étnicos y comunitarios en todas las agencias de la ciudad. Tampoco hay transparencia sobre cómo la ciudad decide qué medios de comunicación étnicos y comunitarios reciben qué contratos de publicidad y por qué.

“Para quienes publicamos en este ámbito, no se trata de una cuestión abstracta de cumplimiento normativo”, afirma S. Mitra Kalita, editora de Epicenter NYC y directora ejecutiva de URL Media, una red multiplataforma que representa a tres docenas de medios que atienden principalmente a comunidades de color. “Es la diferencia entre poder mantener la cobertura multilingüe de unas elecciones o no. Es la diferencia entre que las personas mayores inmigrantes se enteren de un beneficio a través del periódico que realmente leen o no. Es la diferencia entre que algunos de nosotros, como medios de comunicación étnicos y comunitarios, podamos existir o no”.

Alcalde electo Zohran Mamdani, usted prometió priorizar a las comunidades de clase trabajadora e inmigrantes; esto debe incluir sus necesidades de información. Los medios de comunicación étnicos y comunitarios hacemos más que informar noticias. Interpretamos las políticas públicas para los vecindarios de inmigrantes, conectamos a los residentes con los servicios y generamos confianza en un contexto en el que la IA y los algoritmos causan estragos con la desinformación. Las brechas de información en esta ciudad pueden convertirse rápidamente en divisiones que ponen en peligro la vida.

Sus comités de transición no incluyen un organismo centrado en los medios de comunicación, por lo que hacemos públicas nuestras preocupaciones. Los firmantes de esta carta —50 medios de comunicación étnicos y comunitarios de la ciudad en 14 idiomas— le instamos a que restablezca nuestra fuente vital de financiación a través de la publicidad municipal, impulsando la plena implementación de la Ley Local 83: restableciendo los niveles de publicidad y garantizando una mayor transparencia en la toma de decisiones y el gasto publicitario. Su ambiciosa agenda depende de que los neoyorquinos comprendan los recursos a su disposición. La disponibilidad generalizada de cuidado infantil, vivienda o transporte asequibles es imposible sin una fuente de información confiable que informe al público sobre cómo acceder a ellos. Y eso depende de nosotros. El año fiscal 2025 aún está en curso. Aproveche esta oportunidad para revertir el daño y garantizar que el gasto publicitario de la ciudad incluya a nuestros medios para que podamos, colectivamente, hacer llegar noticias, información y recursos a los neoyorquinos a los que es difícil llegar.

Atentamente,

El Centro para Medios Comunitarios, URL Media y los firmantes

Allewaa Alarabi Newspaper

Amsterdam News

BK Reader

Black Star News

Bronx Post

Bushwick Daily

ChelseaCommunityNews.com |

LGBTQCommunityNews.nyc

COLlive.com

Desh

Desi Talk in New York

Documented

El Diario NY

Epicenter NYC

ForumDaily

Greenpointers

Gujarat Times

Haiti Liberté

Harlem Community Newspapers, Inc.

Harlem World Magazine

Illyria newspaper

Immigrantly

Impacto Latino

Irish Echo

ITV GOLD

Jewish Post

Khasokhas

Muslim Media Corporation

NepYork

New Jersey Urban News

New York Parrot

News India Times

Parkchester Times

Parle

Prothom Alo North America

Queens Latino

Radio Soleil

Roosevelt Islander Online

The Immigrant’s Journal | Caribbean American Weekly | Workers’ World

The Indian Panorama

The Lo-Down NY

The Manhattan Times | The Bronx Free Press

The South Asian Insider Weekly

The South Asian Times

Time Television | Weekly Bangla Patrika

Turkish Journal

Urdu News

Weekly Awaz

Weekly Bangalee

Westchester Hispano | New York Hispano