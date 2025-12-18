Carta abierta al alcalde electo Mamdani
Para restaurar el compromiso de la ciudad de Nueva York con los medios comunitarios y étnicos
18 de diciembre de 2025
Estimado alcalde electo Zohran Mamdani:
El ecosistema de medios de comunicación étnicos y comunitarios no puede sobrevivir otros cuatro años de abandono por parte del ayuntamiento.
Le escribimos como representantes de medios periodísticos de la ciudad más grande del mundo y, sin duda, su capital mediática. Sin embargo, durante los últimos cuatro años, el compromiso del gobierno de la ciudad de Nueva York con nuestro sector ha disminuido significativamente, como lo demuestra la erosión del mandato publicitario de la Ley Local 83. En 2021, la Ley Local 83 (LL83) estableció que todos los departamentos y agencias de la ciudad debían destinar al menos el 50% de sus presupuestos publicitarios a los medios comunitarios y étnicos, consolidando una Orden Ejecutiva del 2020 que tenía como objetivo corregir la desigualdad en el gasto en medios. Hasta ese momento, según una investigación realizada por el Centro de Medios Comunitarios (CCM), parte de la Escuela de Periodismo Craig Newmark de CUNY, el 82% de los 18 millones de dólares anuales que la ciudad gastaba en publicidad se destinaba a grandes medios de comunicación tradicionales con poca conexión con las comunidades inmigrantes y trabajadoras que son el motor de esta ciudad. El resto nos quedábamos con el 18%.
La ley fue innovadora en su intento de corregir esa desigualdad y pionera a nivel nacional. Durante los últimos cinco años, como informó el CCM, la política de la ciudad de Nueva York ha destinado 72 millones de dólares a medios y emisoras comunitarios, y la ley se está replicando en varios estados y ciudades de todo el país.
“La Ley Local 83 contribuyó en gran medida a ayudar a los pequeños medios comunitarios de propiedad familiar a mantenerse a flote en una era en la que la sostenibilidad es una preocupación apremiante debido a la disminución de las oportunidades de financiación institucional y la enorme competencia de las plataformas publicitarias de las redes sociales y las grandes empresas tecnológicas”, dijo Vania Andre, editora de The Haitian Times.
Sin embargo, bajo la administración de Adams, la LL83 se fue erosionando lentamente. El gasto publicitario de la ciudad disminuyó anualmente. La oficina del contralor saliente, Brad Lander, emitió una dura crítica a principios de este año: el gasto publicitario total cayó un 84% después de la entrada en vigor de la ley, y en el año fiscal 2024 solo se gastaron 7.2 millones de dólares en medios étnicos y comunitarios en todas las agencias de la ciudad. Tampoco hay transparencia sobre cómo la ciudad decide qué medios de comunicación étnicos y comunitarios reciben qué contratos de publicidad y por qué.
“Para quienes publicamos en este ámbito, no se trata de una cuestión abstracta de cumplimiento normativo”, afirma S. Mitra Kalita, editora de Epicenter NYC y directora ejecutiva de URL Media, una red multiplataforma que representa a tres docenas de medios que atienden principalmente a comunidades de color. “Es la diferencia entre poder mantener la cobertura multilingüe de unas elecciones o no. Es la diferencia entre que las personas mayores inmigrantes se enteren de un beneficio a través del periódico que realmente leen o no. Es la diferencia entre que algunos de nosotros, como medios de comunicación étnicos y comunitarios, podamos existir o no”.
Alcalde electo Zohran Mamdani, usted prometió priorizar a las comunidades de clase trabajadora e inmigrantes; esto debe incluir sus necesidades de información. Los medios de comunicación étnicos y comunitarios hacemos más que informar noticias. Interpretamos las políticas públicas para los vecindarios de inmigrantes, conectamos a los residentes con los servicios y generamos confianza en un contexto en el que la IA y los algoritmos causan estragos con la desinformación. Las brechas de información en esta ciudad pueden convertirse rápidamente en divisiones que ponen en peligro la vida.
Sus comités de transición no incluyen un organismo centrado en los medios de comunicación, por lo que hacemos públicas nuestras preocupaciones. Los firmantes de esta carta —50 medios de comunicación étnicos y comunitarios de la ciudad en 14 idiomas— le instamos a que restablezca nuestra fuente vital de financiación a través de la publicidad municipal, impulsando la plena implementación de la Ley Local 83: restableciendo los niveles de publicidad y garantizando una mayor transparencia en la toma de decisiones y el gasto publicitario. Su ambiciosa agenda depende de que los neoyorquinos comprendan los recursos a su disposición. La disponibilidad generalizada de cuidado infantil, vivienda o transporte asequibles es imposible sin una fuente de información confiable que informe al público sobre cómo acceder a ellos. Y eso depende de nosotros. El año fiscal 2025 aún está en curso. Aproveche esta oportunidad para revertir el daño y garantizar que el gasto publicitario de la ciudad incluya a nuestros medios para que podamos, colectivamente, hacer llegar noticias, información y recursos a los neoyorquinos a los que es difícil llegar.
Atentamente,
El Centro para Medios Comunitarios, URL Media y los firmantes
Allewaa Alarabi Newspaper
Amsterdam News
BK Reader
Black Star News
Bronx Post
Bushwick Daily
ChelseaCommunityNews.com |
LGBTQCommunityNews.nyc
COLlive.com
Desh
Desi Talk in New York
Documented
El Diario NY
Epicenter NYC
ForumDaily
Greenpointers
Gujarat Times
Haiti Liberté
Harlem Community Newspapers, Inc.
Harlem World Magazine
Illyria newspaper
Immigrantly
Impacto Latino
Irish Echo
ITV GOLD
Jewish Post
Khasokhas
Muslim Media Corporation
NepYork
New Jersey Urban News
New York Parrot
News India Times
Parkchester Times
Parle
Prothom Alo North America
Queens Latino
Radio Soleil
Roosevelt Islander Online
The Immigrant’s Journal | Caribbean American Weekly | Workers’ World
The Indian Panorama
The Lo-Down NY
The Manhattan Times | The Bronx Free Press
The South Asian Insider Weekly
The South Asian Times
Time Television | Weekly Bangla Patrika
Turkish Journal
Urdu News
Weekly Awaz
Weekly Bangalee
Westchester Hispano | New York Hispano