Juez impide a Trump bloquear inspecciones del Congreso en centros de detención

Un tribunal federal bloqueó de forma temporal una política de la administración de Donal Trump que impedía a los miembros del Congreso realizar inspecciones sin previo aviso en centros federales de detención de inmigrantes, una decisión que restituye la capacidad del Legislativo para supervisar en tiempo real estas instalaciones mientras continúa el proceso judicial, informó la organización Democracy Forward.

El fallo permite nuevamente al Congreso fiscalizar cómo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a personas —incluidos ciudadanos estadounidenses— y cómo se gastan miles de millones de dólares de fondos públicos.

Democracy Forward y American Oversight representan a los demandantes en el caso.

La demanda, titulada Neguse et al. v. U.S. Immigration and Customs Enforcement et al., fue presentada por una docena de miembros de la Cámara de Representantes después de que la administración impusiera un período de espera de siete días para las visitas y restringiera el acceso a determinadas oficinas de campo, medidas que, según los legisladores, violan una ley federal de larga data que garantiza la supervisión congresional.

En una declaración conjunta, los legisladores calificaron la decisión como “una victoria crítica para restaurar nuestra capacidad de llevar a cabo una supervisión congresional esencial en nombre del pueblo estadounidense”.

Añadieron que el fallo “refuerza el Estado de derecho y recuerda a la administración que la supervisión no es opcional”, al tiempo que subrayaron que las visitas presenciales y en tiempo real ayudan a prevenir abusos y garantizar la transparencia.

Celebran la medida

La presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, Skye Perryman, afirmó que “este fallo es una victoria para el pueblo estadounidense y sus representantes electos” y sostuvo que deja claro que “ningún presidente puede ocultar la verdad sobre cómo se trata a las personas bajo custodia federal de inmigración”.

En la misma línea, la directora ejecutiva de American Oversight, Chioma Chukwu, señaló que la resolución confirma que “ninguna administración está por encima de la ley” y acusó al Gobierno de intentar ocultar las condiciones dentro de los centros de detención.

Según Chukwu, bloquear las visitas buscaba encubrir “condiciones de hacinamiento e inhumanas, sin camas, duchas o atención médica adecuadas”.

Entre los demandantes figuran el líder adjunto demócrata Joe Neguse; el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat; el principal demócrata del Comité de Seguridad Nacional, Bennie G. Thompson; el principal demócrata del Comité Judicial, Jamie Raskin; el principal demócrata del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno, Robert Garcia; el principal demócrata del subcomité de Seguridad Fronteriza del Comité de Seguridad Nacional, J. Luis Correa; así como los representantes Jason Crow, Veronica Escobar, Dan Goldman, Jimmy Gomez, Raúl Ruiz y Norma Torres.