Nueva York: pronóstico del tiempo para este sábado 20 de diciembre

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir a las calles de Nueva York este sábado? La predicción del clima para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 37 grados Fahrenheit (3ºC) de máxima y los 36 grados Fahrenheit (2ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 36ºF (2ºC) de máxima y 36ºF (2ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 9.32 mph en el día y los 13.67 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 07:16 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:31 h. En total habrá 9 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se esperan nubes escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 27 y los 46 grados Fahrenheit (-3 y 8 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 2% por la tarde y 5% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.