Chicago: pronóstico del tiempo para este domingo 21 de diciembre

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Es por eso que aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 21 de diciembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 34 grados Fahrenheit (1ºC) y una mínima de 28 grados Fahrenheit (-2ºC) . La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 30ºF (-1ºC) de máxima y 30ºF (-1ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 8.08 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:15 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:23 h. En total, tendremos 9 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago habrá cielos nubosos con escasa probabilidad de precipitaciones. Se estima que la temperatura máxima sea de 45 grados Fahrenheit (7 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 37 (3ºC). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 11% por la mañana, 12% por la tarde y 11% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular porque su clima es difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, vas a poder disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día.